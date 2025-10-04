България

Вряла вода от цистерна нанесе изгаряния на майка и дете в Златоградско

По-тежко е пострадала жената, която е с изгаряния по тялото от първа, втора и трета степен

4 октомври 2025, 15:47
Вряла вода от цистерна нанесе изгаряния на майка и дете в Златоградско
Източник: iStock/Getty Images

В ряла минерална вода е нанесла изгаряния на майка и на бебето ѝ в златоградското село Ерма река, след като маркуч от цистерна се е откъснал, съобщи кметът на селото Боряна Ликова. Случаят е от началото на тази седмица. 

Майката, която е родена в селото, но от дълги години живее в София, и бебето ѝ– момченце, на една година, са се разхождали по улицата. В това време шофьор към спа хотел в Златоград е пълнил цистерната с минерална вода. Маркучът се е отскубнал и врялата вода с температура над 88 градуса е нанесла изгаряния на майката и бебето. 

Момиче пропадна в парк във Велинград, с тежки изгаряния е

По-тежко е пострадала жената, която е с изгаряния по тялото от първа, втора и трета степен. Сенникът на количката е предпазил бебето от сериозни изгаряния, обясни кметът. 

Говорителят на Областната дирекция на МВР в Смолян Елена Стоилова съобщи, че е получен сигнал за инцидента и по случая е образувана проверка. На въпрос защо липсва информация за инцидента липсва в полицейския бюлетин тя отговори, че за станалото не е образувано нито бързо производство, нито досъдебно производство, и поради този факт на случая не е дадена гласност. 

Със заповед на кмета на Златоград е преустановено използването на минералната вода от сондажа в село Ерма река. „Докато не се приемат правила, които да гарантират безопасното ползване на водата, както пряката и косвена полза за общината, съм забранил да се водовзема от сондажа“, каза Мирослав Янчев – кмет на Златоград. Той допълни, че освен полицията, проверка по случая извършва и Инспекцията по труда.

Гореща минерална вода бликна край Златоград

Янчев се е чул с пострадалата жена, на която първоначално ѝ е оказана помощ в болницата в Златоград, а след това и в Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина (УМБАЛСМ) „Н.И.Пирогов“. Тя е изписана от болница и е посочила, че трябва да има ред и правила за използването на минералната вода в селото, каза също кметът. 

Термалната вода от сондаж в село Ерма река извира от дълбочина 190 метра и е с температура между 88 и 90 градуса. Досега минералната вода се е ползвала безплатно от хотелите в Златоград, които я превозвали с цистерни.

Източник: БТА, Елена Павлова    
<p>ВКС прие, че Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор, Прокуратурата отговори</p>
Путин заплаши Европа
Криза в Русия: Недостиг на бензин и ръст на цените
Русия обвини Франция в „пиратство“
