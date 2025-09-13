България

Времето през уикенда – слънчево, преди дъжда

Вижте прогнозата за следващите няколко дни

13 септември 2025, 07:01
Времето през уикенда – слънчево, преди дъжда
Източник: iStock/Guliver Images

П рез нощта облачно ще се задържи над източните райони с валежи от дъжд, които до сутринта ще спрат. Над останалата по-голяма част от страната ще бъде предимно ясно. В Източна България вятърът ще се задържи слаб от изток-североизток, а в останалите райони ще стихне. Сутринта в низините и поречията ще има намалена видимост и ниска облачност.

В събота

ще има разкъсана облачност, но над по-голямата част от страната през повечето дневни часове ще бъде предимно слънчево. На отделни места в централните и планинските райони ще има условия за слаб дъжд. Отново ще духа слаб и умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, за София – около 27 градуса. Атмосферното налягане е и ще остане по-високо от средното за месеца.

В планините

преди обяд облачността ще е по-значителна над Стара планината и Родопите, а след обяд увеличение на облачността ще има и над повечето масиви от Югозападна България. Най-високите части ще бъдат обхванати и от облаци. На отделни места ще превали слаб дъжд. Вятърът ще се ориентира от изток и ще бъде слаб и умерен. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 21 градуса, на 2000 метра – около 14 градуса.

По Черноморието,

след нощните превалявания, преди обяд облачността все още ще бъде значителна, но ще намалява и в следобедните часове ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще се задържи от изток-североизток и ще е по-често умерен. Максималните температури ще бъдат 24-25 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч и 4 мин. и залязва в 19 ч. и 40 мин. Продължителност на деня: 12 ч. и 36 мин. Луната в София залязва в 14 ч. и 7 мин. и изгрява в 22 ч. и 44 мин. Фаза на Луната: един ден преди последна четвърт.

В неделя

максималните температури ще бъдат предимно между 25 и 30 градуса. Вятърът от изток ще се усили до умерен. Преди обяд ще бъде слънчево, сутринта с ниска облачност над източните райони. След обяд по приближаващ към страната студен атмосферен фронт, който ще премине през нощта срещу понеделник и в понеделник, облачността ще се увеличи. До вечерта в неделя в Западна България ще завали дъжд, в планинските райони с гръмотевична дейност.

През нощта срещу понеделник и в понеделник

валежи по фронта ще има и в Централна България, а по-късно през деня и в отделни райони и на изток. Повишава се вероятността за интензивни и значителни по количество валежи. Вятърът временно ще се ориентира от северозапад и ще се усили, температурите ще се понижат и дневните в по-голямата част от страната ще остават под 25 градуса. До вечерта валежите навсякъде ще спрат, облачността ще се разкъса и ще намалее.

времето прогнзоа
Времето през уикенда – слънчево, преди дъжда

Времето през уикенда – слънчево, преди дъжда

Виц на деня

– Скъпи, какво е романтиката за теб? – Когато ти казвам, че си права, без дори да знам за какво става дума.
Прочети целия
