Излекуваха 4-месечно бебе от рядката болест на Кавазаки в столична болница

Б ебе на 4 месеца бе успешно излекувано от рядката болест на Кавазаки в столична болница. Благодарение на навременната диагноза и бързата намеса на мултидисциплинарен екип от педиатри, детски ревматолози и детски кардиолог, детето е без никакви усложнения.

Болестта на Кавазаки е рядко системно заболяване, спадащо към васкулитните синдроми, което най-често засяга деца под 5-годишна възраст, като при кърмачета протича по-нетипично и е по-трудно за разпознаване. Заболяването представлява възпаление на кръвоносните съдове, включително и на тези, кръвоснабдяващи сърцето. Ако не бъде диагностицирано и лекувано навреме, може да доведе до тежки сърдечни усложнения като аневризми на коронарните артерии. Това е една от редките причини за развитие на миокарден инфаркт още в детска или младежка възраст при пациенти, които са преболедували заболяването.

4-месечното бебе е прието с висока температура и обрив в Клиниката по педиатрия от д-р Цветина Борисова, която назначава всички необходими изследвания с цел да се открие дали има бактериална или вирусна инфекция. Болестта на Кавазаки често представлява диагностично предизвикателство особено при кърмачета. „Симптомите са сходни с тези при други заболявания и често се бъркат с инфекциозни такива“, обясни доц. д-р Веселина Кендерова.

Зачервени очи в комбинация с висока температура и обрив са първите признаци, които правят силно впечатление на доц. Кендерова и насочват вниманието ѝ към това рядко заболяване. „Дoц. Кендерова първа се усъмни, че най-вероятно става въпрос за болест на Кавазаки. До този момент никога не бях чувала за това заболяване“, споделя майката Гергана Рафаилова.

Отрицателните резултати от всички микробиологични изследвания потвърждават липсата на инфекция. Така фокусът на екипа, ръководен от доц. д-р Калин Лисички, началник на клиниката и водещ детски ревматолог, се насочва към прецизно наблюдение за развитието на клиничната картина на болестта на Кавазаки и прилагане на мултидисциплинарен подход.

Диагнозата трябва да е точна, тъй като лечението е специфично и крие рискове. Основните симптоми включват висока температура над 5 дни, обрив, конюнктивит без секрет от очите, оток и зачервяване на дланите и ходилата, зачервени устни и „ягодов език“, шиен едностранен лимфаденит.

Сигурна диагноза се посатавя при наличие на пет от тези симптома при изключване на друго заболяване; в случаите на по-малко от 4 критерия се отчитат някои други лабораторни маркери в комбинация с ултразвукови данни за засягане на коронарните артерии, кръвоснабдяващи сърцето.

При 4-месечното бебе заболяването протича в непълна форма - не са налице всички класически симптоми. На четвъртия ден температурата спада, което допълнително затруднява категоричното поставяне на диагнозата. „Това е големият проблем при болестта на Кавазаки – няма сигурен лабораторен маркер. При непълните форми, както беше и при Радина, трябва да се разчита на внимателно клинично наблюдение, опит, мултидисциплинарен подход и ехокардиография“, обясни доц. Кендерова.

По искане на лекарите детето е консултирано и от доц. д-р Румен Маринов, детски кардиолог и специалист по фетална ехокардиография от Националната кардиологична болница. Въпреки нормализираната температура, ехокардиографията показва начално изменение на коронарните артерии. Този белег на заболяването, комбиниран с останалите симптоми, позволява на екипа да постави точната диагноза навреме.

Лечението започва незабавно. То включва прилагане на интравенозен имуноглобулин във висока доза, кортикостероид и ацетилсалицилова киселина. Детето се повлиява изключително бързо, като началните изменения на коронарните съдове претърпяват обратно развитие и бебето е изписано без никакви усложнения.

„Впечатлена съм от адекватните и навременни мерки, както и от вниманието и грижите на цялата клиника. Фактът, че детето няма увреждане се дължи на тяхната бърза реакция. Ние сме им изключително благодарни! Радина е добре и всичко е наред!“, каза майката на 4-месечното бебе.

Tова е петото бебе под 6-месечна възраст, диагностицирано и успешно излекувано от болестта на Кавазаки в Клиниката по педиатрия, която е с най-високо, трето ниво на компетентност и разполага с опит в разпознаването и лечението на заболяването. Навременната диагностика и мултидисциплинарният подход с участие на педиатри, детски ревматолози и детски кардиолози са ключови за предотвратяване на усложнения като аневризми на коронарните артерии и развитие на миокарден инфаркт в по-късни години. |