България

Излекуваха 4-месечно бебе от рядката болест на Кавазаки в столична болница

Болестта на Кавазаки е рядко системно заболяване, спадащо към васкулитните синдроми, което най-често засяга деца под 5-годишна възраст

9 декември 2025, 14:44
Излекуваха 4-месечно бебе от рядката болест на Кавазаки в столична болница
Източник: Istock

Б ебе на 4 месеца бе успешно излекувано от рядката болест на Кавазаки в столична болница. Благодарение на навременната диагноза и бързата намеса на мултидисциплинарен екип от педиатри, детски ревматолози и детски кардиолог, детето е без никакви усложнения.

Болестта на Кавазаки е рядко системно заболяване, спадащо към васкулитните синдроми, което най-често засяга деца под 5-годишна възраст, като при кърмачета протича по-нетипично и е по-трудно за разпознаване. Заболяването представлява възпаление на кръвоносните съдове, включително и на тези, кръвоснабдяващи сърцето. Ако не бъде диагностицирано и лекувано навреме, може да доведе до тежки сърдечни усложнения като аневризми на коронарните артерии. Това е една от редките причини за развитие на миокарден инфаркт още в детска или младежка възраст при пациенти, които са преболедували заболяването.

4-месечното бебе е прието с висока температура и обрив в Клиниката по педиатрия от д-р Цветина Борисова, която назначава всички необходими изследвания с цел да се открие дали има бактериална или вирусна инфекция.  Болестта на Кавазаки често представлява диагностично предизвикателство особено при кърмачета. „Симптомите са сходни с тези при други заболявания и често се бъркат с инфекциозни такива“, обясни доц. д-р Веселина Кендерова.

Жена, загубила сина си от Ковид-19, предупреди родителите да следят за ранни симптоми

Зачервени очи в комбинация с висока температура и обрив са първите признаци, които правят силно впечатление на доц. Кендерова и насочват вниманието ѝ към това рядко заболяване. „Дoц. Кендерова първа се усъмни, че най-вероятно става въпрос за болест на Кавазаки. До този момент никога не бях чувала за това заболяване“, споделя майката Гергана Рафаилова.

Отрицателните резултати от всички микробиологични изследвания потвърждават липсата на инфекция. Така фокусът на екипа, ръководен от доц. д-р Калин Лисички, началник на клиниката и водещ детски ревматолог, се насочва към прецизно наблюдение за развитието на клиничната картина на болестта на Кавазаки и прилагане на мултидисциплинарен подход. 

Диагнозата трябва да е точна, тъй като лечението е специфично и крие рискове. Основните симптоми включват висока температура над 5 дни, обрив, конюнктивит без секрет от очите, оток и зачервяване на дланите и ходилата, зачервени устни и „ягодов език“, шиен едностранен лимфаденит. 

Сигурна диагноза се посатавя при наличие на пет от тези симптома при изключване на друго заболяване; в случаите на по-малко от 4 критерия се отчитат някои други лабораторни маркери в комбинация с ултразвукови данни за засягане на коронарните артерии, кръвоснабдяващи сърцето. 

При 4-месечното бебе заболяването протича в непълна форма - не са налице всички класически симптоми. На четвъртия ден температурата спада, което допълнително затруднява категоричното поставяне на диагнозата. „Това е големият проблем при болестта на Кавазаки – няма сигурен лабораторен маркер. При непълните форми, както беше и при Радина, трябва да се разчита на внимателно клинично наблюдение, опит, мултидисциплинарен подход и ехокардиография“, обясни доц. Кендерова. 

По искане на лекарите детето е консултирано и от доц. д-р Румен Маринов, детски кардиолог и специалист по фетална ехокардиография от Националната кардиологична болница. Въпреки нормализираната температура, ехокардиографията показва начално изменение на коронарните артерии. Този белег на заболяването, комбиниран с останалите симптоми, позволява на екипа да постави точната диагноза навреме.

Спори от Китай може да причиняват болестта на Кавазаки

Лечението  започва незабавно. То включва прилагане на интравенозен имуноглобулин във висока доза, кортикостероид и ацетилсалицилова киселина. Детето се повлиява изключително бързо, като началните изменения на коронарните съдове претърпяват обратно развитие и бебето е изписано без никакви усложнения.

„Впечатлена съм от адекватните и навременни мерки, както и от вниманието и грижите на цялата клиника. Фактът, че детето няма увреждане се дължи на тяхната бърза реакция. Ние сме им изключително благодарни! Радина е добре и всичко е наред!“, каза майката на 4-месечното бебе.

Tова е петото бебе под 6-месечна възраст, диагностицирано и успешно излекувано от болестта на Кавазаки в Клиниката по педиатрия, която е с най-високо, трето ниво на компетентност и разполага с опит в разпознаването и лечението на заболяването. Навременната диагностика и мултидисциплинарният подход с участие на педиатри, детски ревматолози и детски кардиолози са ключови за предотвратяване на усложнения като аневризми на коронарните артерии и развитие на миокарден инфаркт в по-късни години. |

Източник: БГНЕС    
Болест на Кавазаки 4месечно бебе Излекувано Клиника по педиатрия Аджибадем Сити Клиник Токуда Рядко заболяване Мултидисциплинарен екип Навременна диагноза Сърдечни усложнения Симптоми
Последвайте ни

По темата

Полицейският отряд

Полицейският отряд "Кобра" с акция в заложни къщи в София

Памела Андерсън разкри какви са отношенията ѝ с Лиъм Нийсън

Памела Андерсън разкри какви са отношенията ѝ с Лиъм Нийсън

Русия: Силите на Москва напредват в Украйна и атакуват обкръжените в Мирноград украински части

Русия: Силите на Москва напредват в Украйна и атакуват обкръжените в Мирноград украински части

Не носете тези цветове на Нова година

Не носете тези цветове на Нова година

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Как да се грижим за двигателя, за да издържи поне 500 000 км

Как да се грижим за двигателя, за да издържи поне 500 000 км

carmarket.bg
6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа
Ексклузивно

6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа

Преди 3 дни
Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи
Ексклузивно

Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи

Преди 3 дни
МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ
Ексклузивно

МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ "Чернобил" е повреден

Преди 3 дни
Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден
Ексклузивно

Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден

Преди 3 дни

Виц на деня

Моята диета е проста: Ям само в моменти на стрес. За съжаление… все съм стресирана.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Папата към Киев и Москва: Необходими са жестове за насърчаване на мира

Папата към Киев и Москва: Необходими са жестове за насърчаване на мира

Свят Преди 16 минути

Папата подчерта необходимостта от диалог по време на среща със Зеленски

Песков отхвърли твърденията за възстановяване на СССР

Песков отхвърли твърденията за възстановяване на СССР

Свят Преди 18 минути

Москва очаква резултатите от обсъждането на мирния план на Вашингтон с украинската страна

Шофьор с положителна проба за наркотици предизвика катастрофа в Казанлък

Шофьор с положителна проба за наркотици предизвика катастрофа в Казанлък

България Преди 41 минути

Мъжът е задържан за срок до 24 часа

Шест месеца под слънцето на друга вселена

Шест месеца под слънцето на друга вселена

Любопитно Преди 45 минути

Разбери повече

КЗК образува производства срещу МВР, “Български пощи“ и “Столичен автотранспорт“

КЗК образува производства срещу МВР, “Български пощи“ и “Столичен автотранспорт“

България Преди 48 минути

Жалбите са подадени по реда на Закона за обществените поръчки

<p>Пейков твърди за &quot;спешни&quot; родителски срещи на 10 декември, министър Вълчев отрича</p>

Манол Пейков твърди за "спешни" родителски срещи на 10 декември, министър Красимир Вълчев отрича

България Преди 52 минути

За 10 декември е насрочен третият протест, организиран от коалиция ПП-ДБ

<p>Тръмп нападна&nbsp;Европа в интервю за Politico</p>

Тръмп нарича европейските лидери „слаби“ и заклеймява Европа като „разлагаща се“ в интервю за Politico

Свят Преди 55 минути

Този остър нападателен тон към европейското политическо ръководство представлява най-острата до момента критика на президента към западните демокрации и заплашва с решително разриване на отношенията с държави като Франция и Германия, които вече имат напрегнати връзки с администрацията на Тръмп

Бивша Мис Словакия: Бях изгонена от Uber на натоварено кръстовище, защото съм еврейка

Бивша Мис Словакия: Бях изгонена от Uber на натоварено кръстовище, защото съм еврейка

Свят Преди 56 минути

Мириам Матова сподели, че инцидентът се е случил, докато е обсъждала пътуването си в Израел по време на разговор във FaceTime

Чешкият милиардер Бабиш се върна на власт

Чешкият милиардер Бабиш се върна на власт

Свят Преди 1 час

По време на церемонията Павел призова Бабиш да поддържа силни връзки с ЕС и НАТО

Започнаха проверки на въжени линии, ски влекове, асансьори и плувни басейни преди зимния сезон

Започнаха проверки на въжени линии, ски влекове, асансьори и плувни басейни преди зимния сезон

България Преди 1 час

Инспекциите ще продължат до 19 декември

Подкастът „Телеграфно“ с отличие за първото си двуезичното си интервю с биографа на царя

Подкастът „Телеграфно“ с отличие за първото си двуезичното си интервю с биографа на царя

Любопитно Преди 1 час

Специална номинация от Сдружението на испаноговорящите журналисти в България бе присъдена за интервюто с Рамон Перес Маура

Истинската история зад "Окото на провидението" върху банкнотата от 1 долар

Истинската история зад "Окото на провидението" върху банкнотата от 1 долар

Любопитно Преди 1 час

„Окото на провидението“ предхожда илюминатите, съвременната попкултура и дори самите Съединени щати

Радев: Стратегическото партньорство със САЩ създава много възможности за ивестиции

Радев: Стратегическото партньорство със САЩ създава много възможности за ивестиции

България Преди 1 час

Българският държавен глава се срещна със заместник помощник държавния секретар за Европа и Евразия в Държавния департамент на САЩ Кристофър Смит

Обезщетението за втората година майчинство расте, а ранното връщане на работа носи 75% от сумата

Обезщетението за втората година майчинство расте, а ранното връщане на работа носи 75% от сумата

България Преди 2 часа

Министър Гуцанов обяви, че детските обезщетения се вдигат на 900 лв., процентът за ранно връщане на работа расте на 75%, минималната заплата става 1213 лв., а пенсиите се повишават по швейцарското правило без нови данъци и осигуровки

Протестът на гъцките фермери отново блокира трафика на камиони при „Кулата”

Протестът на гъцките фермери отново блокира трафика на камиони при „Кулата”

Свят Преди 2 часа

Веднага започнаха да се образуват опашки от тежкотоварни автомобили

Колбасите могат да са по-вредни от цигарите

Колбасите могат да са по-вредни от цигарите

Любопитно Преди 2 часа

Бързата храна – вкусна и удобна, но опасна за здравето: ултрапреработените продукти повишават риска от хронични заболявания и дори смърт

Всичко от днес

От мрежата

Какво означава, когато котката ви се върти около краката ви?

dogsandcats.bg

Как кучето ни да идва винаги, щом го повикаме

dogsandcats.bg
1

Без валежи до началото на зимата

sinoptik.bg
1

Как хора с увреждания могат да карат ски

sinoptik.bg

Нумерологична прогноза за 9 декември, вторник

Edna.bg

Седмична нумерологична прогноза за 8 - 14 декември

Edna.bg

Лудогорец входира жалба срещу съдийството на мача със Славия

Gong.bg

Показаха нов напредък на "Армията" (видео)

Gong.bg

На първо четене: Бюджетната комисия прие план-сметката за 2026 г.

Nova.bg

Полицейският отряд "Кобра" с акция в заложни къщи в София (СНИМКИ)

Nova.bg