Внимание, шофьори! Временна организация на движението по АМ "Тракия" днес

Д нес от Пътната агенция полагат маркировка в платното за Бургас в участъка от 99-и до 109-и км на автомагистрала „Тракия“. Заради това временно ще се променя организацията на движение.

От 8:00 до 16:00 часа трафикът в отсечката от 99-и до 106-и километър, на територията на област Пазарджик, ще се извършва в активната лента като поетапно ще се ограничава преминаването в изпреварващата.

А от 10:00 до 16:00 часа движението в участъка от 106-и до 109-и километър в област Пловдив ще се осъществява в активната лента.

Междувременно директорът на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Пловдив комисар Васил Димов съобщи, че пожарът, който горя в неделя при 97 км на автомагистрала "Тракия" е бил потушен.

По-рано говорителят на Областната дирекция на Министерството на вътрешните работи (МВР) в Пазарджик Мирослав Стоянов каза, че сухи треви и стърнища горят при 97 км на автомагистрала "Тракия" в посока София.

Според комисар Васил Димов обстановката в района на 96-97 км от магистрала "Тракия" е спокойна и към момента огнището е потушено. Моментно задимяване е имало, докато са протичали гасителните действия, но не се е стигнало до преустановяване на движението по магистралата. В рамките на вчерашния ден четири екипа на пожарната са работили на смени в района от 96 км до 106 км по няколко огнища, намиращи се в обработваеми земи на около 10-15 метра от пътното платно.