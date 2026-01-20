Внимание, шофьори! Мокри и заледени пътища, къде има мъгла

П ътните настилки са предимно мокри, на места е възможно заледяване. Обработени и проходими са при зимни условия, съобщават от АПИ. Температурите са в интервала от -16°С до -2°С. Има разкъсана облачност, а вятър духа в почти цялата страна.

Намалена видимост поради мъгла

В област Монтана:

в района на Лом – до 30 м;

в районите на Вълчедръм и Пишурка – до 50 м.

На 20 януари (вторник) от 13 ч. до 14 ч. за обрушване на скатове ще се ограничи движението в двете посока по път II-86 Асеновград - Смолян при изхода на Асеновград в посока Смолян. По време на работата автомобилите ще се пренасочват по обходен маршрут Девин - Кричим. Трафикът ще се регулира от сигналисти.

Агенция „Пътна инфраструктура“ се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но ремонтните дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение. Апелът към водачите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.