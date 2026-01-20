България

Внимание, шофьори! Мокри и заледени пътища, къде има мъгла

От АПИ предупреждават, че пътищата са проходими при зимни условия

20 януари 2026, 07:51
Внимание, шофьори! Мокри и заледени пътища, къде има мъгла
Източник: БТА

П ътните настилки са предимно мокри, на места е възможно заледяване. Обработени и проходими са при зимни условия, съобщават от АПИ. Температурите са в интервала от -16°С до -2°С. Има разкъсана облачност, а вятър духа в почти цялата страна.

Намалена видимост поради мъгла

В област Монтана:

  • в района на Лом – до 30 м;
  • в районите на Вълчедръм и Пишурка – до 50 м.

На 20 януари (вторник) от 13 ч. до 14 ч. за обрушване на скатове ще се ограничи движението в двете посока по път II-86 Асеновград - Смолян при изхода на Асеновград в посока Смолян. По време на работата автомобилите ще се пренасочват по обходен маршрут Девин - Кричим. Трафикът ще се регулира от сигналисти.

Агенция „Пътна инфраструктура“ се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но ремонтните дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение. Апелът към водачите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

Източник: Агенция "Фокус", АПИ    
<p><strong><span style=Жълт код за студено време: Температурите падат до -11°

">
Жълт код за студено време: Температурите падат до -11°

Преди 1 час
<p>Кой празнува имен ден днес</p>
Кой празнува имен ден днес

Преди 1 час
<p>"Тръмп не е добре дошъл в тук"</p>
"Тръмп не е добре дошъл в тук"

Преди 1 час
Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления
Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления

Преди 1 час
