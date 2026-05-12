Виждали ли сте този мъж? Полицията в Разградско го издирва (СНИМКА)

П олицията издирва Нутфула Хюсеин Ахмед, на 71 години, от самуилското село Желязковец, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.

Мъжът е напуснал дома си около 6:00 ч. в понеделник и оттогава е в неизвестност. По данни на близките му е бил облечен с черно горнище, черни панталони и черни обувки. Последно е забелязан около 13:30 ч. на 11 май в покрайнините на село Желязковец в посока местността Тракция.

Източник: ОДМВР - Разград

От полицията призовават гражданите, които имат информация относно местонахождението на мъжа, да съобщят на тел. 112 или в най-близкото поделение на МВР.