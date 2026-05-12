България

Виждали ли сте този мъж? Полицията в Разградско го издирва (СНИМКА)

71-годишният Нутфула Хюсеин Ахмед е напуснал дома си около 6:00 ч. в понеделник и оттогава е в неизвестност

12 май 2026, 13:03
Виждали ли сте този мъж? Полицията в Разградско го издирва (СНИМКА)
Източник: БТА

П олицията издирва Нутфула Хюсеин Ахмед, на 71 години, от самуилското село Желязковец, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.

Мъжът е напуснал дома си около 6:00 ч. в понеделник и оттогава е в неизвестност. По данни на близките му е бил облечен с черно горнище, черни панталони и черни обувки. Последно е забелязан около 13:30 ч. на 11 май в покрайнините на село Желязковец в посока местността Тракция.

Източник: ОДМВР - Разград

От полицията призовават гражданите, които имат информация относно местонахождението на мъжа, да съобщят на тел. 112 или в най-близкото поделение на МВР.

Източник: Кореспондент на БТА в Разград Садет Кърова    
Издирване Изчезнал човек Нутфула Хюсеин Ахмед Желязковец Разград МВР 71 години Телефон 112 Полиция Местност Тракция
Последвайте ни
Експлозия в близост до детска градина в Горна Оряховица

Експлозия в близост до детска градина в Горна Оряховица

„Той измами целия свят“: Тайното семейство на Майкъл Джексън проговори за системен тормоз

„Той измами целия свят“: Тайното семейство на Майкъл Джексън проговори за системен тормоз

Ася Панджерова подаде оставка като заместник-министър на образованието

Ася Панджерова подаде оставка като заместник-министър на образованието

Среща с букет цветя: Владимир Путин заведе учителката си по немски език на вечеря

Среща с букет цветя: Владимир Путин заведе учителката си по немски език на вечеря

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

biss.bg
De Tomaso P900 има V12, който ще крещи с 10 200 об/мин и 900 к.с. в 900 кг купе

De Tomaso P900 има V12, който ще крещи с 10 200 об/мин и 900 к.с. в 900 кг купе

carmarket.bg
Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината
Ексклузивно

Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината

Преди 5 часа
Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР
Ексклузивно

Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР

Преди 5 часа
<p>Празник е! Вижте кой има имен ден днес</p>
Ексклузивно

Празник е! Вижте кой има имен ден днес

Преди 6 часа
<p>Коя е малката Швейцария?</p>
Ексклузивно

Коя е малката Швейцария?

Преди 6 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Снимката е архивна

Притиснат от войната в Иран: Тръмп спешно заминава за Китай, за да спасява рейтинга си

Свят Преди 13 минути

Сринатият рейтинг от конфликта с Техеран принуждава американския президент да търси спешна външнополитическа победа в Пекин, но амбициите му са свити до минимални икономически сделки и тактическо примирие

Акумулаторна, безжична, портативна почистваща система!

Акумулаторна, безжична, портативна почистваща система!

Любопитно Преди 36 минути

Високо налягане за мощно измиване

По контракта "Боташ": Shell ще достави 1 танкер LNG до терминал в Турция

По контракта "Боташ": Shell ще достави 1 танкер LNG до терминал в Турция

Свят Преди 1 час

Общо пет компании са подали оферти в процедурата за доставка на един товар LNG в размер на 1 000 000 мегаватчаса

„Ще те изкормя и закопая“: Рецидивист преби с кристален пепелник жената, с която живее в „Люлин“

„Ще те изкормя и закопая“: Рецидивист преби с кристален пепелник жената, с която живее в „Люлин“

България Преди 1 час

Софийска районна прокуратура повдигна две тежки обвинения срещу 44-годишния Й.С. и поиска от съда постоянното му оставане в ареста след бруталния среднощен терор в условията на домашно насилие

,

"Чувствам се великолепно": Дара преди началото на Евровизия

Любопитно Преди 1 час

След 3-годишна пауза България се завръща на „Евровизия“ с DARA и песента Bangaranga. Докато певицата ни се подготвя за сцената, 70-ото издание на конкурса във Виена е белязано от политическо напрежение, протести и бойкот от пет държави заради Израел

<p>&nbsp;Фон дер Лайен: ЕС ще предприеме действия срещу социалните мрежи</p>

Фон дер Лайен: ЕС ще предприеме действия срещу социалните мрежи, за да защити децата

Свят Преди 1 час

Тя каза, че ЕС предприема действия срещу социалните мрежи ТикТок и Екс, както и платформите Инстаграм и Фейсбук на компанията "Мета"

Време за печалби: Кои зодии ще забогатеят през май 2026 г.

Време за печалби: Кои зодии ще забогатеят през май 2026 г.

Любопитно Преди 1 час

Астролозите анализираха тенденциите през май 2026 г. и идентифицираха зодиакалните знаци, които могат да получат нови възможности за доходи

Снимката е илюстративна

Разследване на CNN: Руски кораб потъна при мистериозни обстоятелства. Може да е превозвал ядрени реактори за подводници към Северна Корея

Свят Преди 1 час

Разследване на CNN разкрива строго пазена тайна в Средиземно море: Беше ли потопен умишлено корабът Ursa Major, за да се спре секретна доставка на ядрени технологии от Москва за Ким Чен Ун?

Брънч за начинаещи

„Брънч за начинаещи“ с ексклузивна премиера в NOVA PLAY

Любопитно Преди 1 час

От 13-и май българската комедия ще е налична във видео платформата

<p>Украински служби обявиха Ермак&nbsp;за заподозрян по дело за пране на пари</p>

Украински антикорупционни служби обявиха бившия началник на кабинета на Зеленски за заподозрян по дело за пране на пари

Свят Преди 1 час

Властите съобщиха в публикация в приложението Telegram, че разследването продължава

<p>НОИ обяви колко е средният осигурителен доход за март</p>

НОИ: Средният осигурителен доход за март е 1024,31 евро

България Преди 1 час

Данните показват увеличение спрямо предходния месец

Откриха тяло на мъж на жп линията между Змейово и Стара Загора

Откриха тяло на мъж на жп линията между Змейово и Стара Загора

България Преди 1 час

По случая е назначена медицинска експертиза

Заплетено предизвикателство определя звездните финалисти в Hell’s Kitchen

Заплетено предизвикателство определя звездните финалисти в Hell’s Kitchen

Любопитно Преди 1 час

Претендентите Спирова, Събков и Денисиньо готвят с най-любимите си хора

Пребиха и ограбиха мъж край Етрополе, двама арестувани

Пребиха и ограбиха мъж край Етрополе, двама арестувани

България Преди 1 час

Инцидентът е станал около 1:10 часа на 8 май

<p>Калас: ЕС трябва сам да си&nbsp;произвежда необходимото въоръжение</p>

Кая Калас: Трябва да бъдем в състояние сами да произвеждаме въоръжението, което ни е необходимо

Свят Преди 1 час

Върховният представител поясни, че ЕС проучва различните възможности за реакция в случай на военна заплаха

Снимката е илюстративна

Без симптоми, но с положителен тест: Може ли новият хантавирус да се предава тайно от човек на човек

Свят Преди 2 часа

Асимптоматичните случаи също биха могли да усложнят усилията за проследяване на контактите и ограничаване на клъстерите, особено що се отнася до инкубационния период на вируса. Щамът „Андес“ е единственият известен хантавирус, способен на ограничено предаване от човек на човек

Всичко от днес

От мрежата

Ирландски вълкодав или Немски дог: Кой от тези нежни гиганти е подходящ за вас?

dogsandcats.bg

9 признака, че кучето ви е разгонено

dogsandcats.bg
1

Какви истории пазят чешмите в Лугорието

sinoptik.bg
1

Планината Голо Бърдо има нов първенец

sinoptik.bg

Акумулаторна, безжична, портативна почистваща система

Edna.bg

„Дяволът носи Прада 2“ счупи рекорди – какви хонорари взимат звездите

Edna.bg

Микел Артета с обръщение към феновете на Арсенал в България

Gong.bg

Левски и ЦСКА с важна информация за дербито

Gong.bg

Взрив до детска градина в Горна Оряховица (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Заместник-министър на образованието подаде оставка

Nova.bg