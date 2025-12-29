България

Висока лавинна опасност в Пирин

Трета степен от пет във високата част на планината, предупреждават от ПСС

29 декември 2025, 08:51
Висока лавинна опасност в Пирин

Т рета от пет е степента на лавинна опасност във високата част на Пирин планина днес, 29 декември, предупреждават спасителите от ПСС.

Бурният вятър създаде опасност от падащи дървета във високите части на планините през вчерашния ден. Днес предупреждението за силен вятър остава в сила. Наблюдават се акумулации на сняг по подветрените склонове.

„Най-безопасно е на пистите“, съветват спасителите от ПСС и добавят, че е задължително туристите в планината да се движат по зимната колова маркировка.

За днес в 24 области на страната НИМХ е издал жълт предупредителен код за силен вятър. Предупреждението не важи единствено за четири области - Смолян, Хасково, Кърджали и Ямбол.

На Черни връх над София снежната покривка е 30 сантиметра.

Облачността над планините ще е променлива, ще има доста слънчеви часове. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 3 градуса, а на 2000 метра - около минус 4 градуса.

Източник: БГНЕС    
лавинна опасност Пирин планина ПСС силен вятър падащи дървета снежни акумулации безопасност в планината жълт код зимната маркировка планинска прогноза
-От месец ходя на групова терапия за справяне с нарцистично личностно разстройство. -И, как е. -Аз съм най-хубавата от групата.  
"Тренд": Над половината българи са били щастливи през 2025 г.

България Преди 12 минути

Мнозинството от анкетираните обаче определя годината като лоша за страната

Тайланд и Камбоджа се споразумяха да "укрепят примирието" по време на преговори в Китай

Свят Преди 24 минути

Тайландски и камбоджански представители на отбраната също се присъединиха към преговорите в Китай

След близо 8 години битка: Семейството на убитата Божидара ще търси справедливост в Страсбург

България Преди 1 час

Близките на убитото момиче определят наказанието от две години и половина затвор като „болезнено ниско“ и липса на справедливост

Тръмп приема във Флорида израелския премиер Нетаняху

Тръмп приема във Флорида израелския премиер Нетаняху

Свят Преди 1 час

Нетаняху ще се опита да премести фокуса върху Иран по време на петата си среща с Тръмп в САЩ тази година

Фон дер Лайен: Необходими са железни гаранции за сигурността на Украйна

Фон дер Лайен: Необходими са железни гаранции за сигурността на Украйна

Свят Преди 2 часа

По думите ѝ на срещата Тръмп - Зеленски е постигнат добър напредък

Обратно броене: Най-важната информация три дни преди въвеждането на еврото

Обратно броене: Най-важната информация три дни преди въвеждането на еврото

България Преди 2 часа

В оставащите 2 работни дни можем да сменим личните си документи и по сегашните, по-ниски цени

16 души загинаха при пожар в старчески дом в Индонезия

Свят Преди 2 часа

Властите са успели да евакуират 12 души

Тръмп: Има напредък за преговорите в Украйна, но остават трудни въпроси

Тръмп: Има напредък за преговорите в Украйна, но остават трудни въпроси

Свят Преди 2 часа

Тръмп заяви, че „един или два много трудни въпроса“ остават нерешени - най-вече по въпроса за земята

Почитаме паметта на 14 000 невинни деца, избити от цар Ирод във Витлеем

Любопитно Преди 3 часа

Тези младенци почитаме като първите мъченици заради Христос

4 храни, които са вредни за консумация с шампанско

Любопитно Преди 3 часа

Чаша шампанско в новогодишната нощ е задължителен ритуал за почти всеки

Стартираха военните маневри на Китай около Тайван

Свят Преди 3 часа

Ученията стартираха броени часове след като китайските въоръжени сили обявиха, че ще проведат подобни маневри близо до териториалните води

Бурен вятър и в понеделник, къде е обявен жълт код

Бурен вятър и в понеделник, къде е обявен жълт код

България Преди 3 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Това ще са най-щастливите зодии през 2026 г.

Това ще са най-щастливите зодии през 2026 г.

Любопитно Преди 3 часа

Докато всички 12 зодии ще имат своите възможности през годината, четири зодиакални знака ще усетят особено благоприятни планетарни влияния

Няколко ранени, включително три деца, при верижна катастрофа в Германия

Няколко ранени, включително три деца, при верижна катастрофа в Германия

Свят Преди 11 часа

Колите са катастрофирали, когато шофьорите са започнали рязко да пускат спирачки поради мъгла

Вучич обяви предсрочни парламентарни избори в Сърбия догодина

Вучич обяви предсрочни парламентарни избори в Сърбия догодина

Свят Преди 11 часа

Според него силата, любовта и вярата винаги са по-силни от омразата на протестиращите

Два хеликоптера се сблъскаха в Ню Джърси, един загинал

Два хеликоптера се сблъскаха в Ню Джърси, един загинал

Свят Преди 12 часа

