19-годишен шофьор блъсна и уби велосипедист в Старозагорско

Инцидентът е станал в павелбанското село Александрово

24 септември 2025, 11:24
Източник: iStock photos/Getty images

В елосипедист на 76 години е починал след катастрофа в павелбанското село Александрово, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР в Стара Загора.

Инцидентът е станал във вторник, около 15:30 часа. По ул. „Мир“ в населеното място се е движил лек автомобил, управляван от 19-годишен шофьор.

По време на движението с несъобразена скорост водачът е загубил контрол над автомобила, отклонил се е вляво по посоката си на движение, навлязъл в лявата пътна лента и блъснал велосипедиста, движещ се по пътното платно. 

От полицията допълниха, че пострадалият е откаран в здравно заведение, където по-късно е починал.

Водачът на лекия автомобил е задържан за срок до 24 часа.  Тестван е за употреба на алкохол и наркотични вещества с технически средства, отчетени са отрицателни резултати.

В Районното управление в Казанлък е започнало досъдебно производство.

Двама души са загинали, а 20 са били ранени при станалите 19 тежки катастрофи в страната през изминалото денонощие, съобщиха по-рано от МВР. От началото на годината 317 души са загубили живота си вследствие на катастрофи. 

Източник: Кореспондент на БТА в Стара Загора Павлина Дудева    
<p>"99% позитивен демократически БОКЛУК" - защо Тръмп е гневен на ABC news</p>
"99% позитивен демократически БОКЛУК" - защо Тръмп е гневен на ABC news

Дронове в небето над Дания: Летището в Копенхаген спря временно полетите
Дронове в небето над Дания: Летището в Копенхаген спря временно полетите

Сменяме по-лесно личния лекар
Сменяме по-лесно личния лекар

ChatGPT: 5 изненадващи истини за това как всъщност работят чатботовете с изкуствен интелект
ChatGPT: 5 изненадващи истини за това как всъщност работят чатботовете с изкуствен интелект

