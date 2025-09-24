19-годишен шофьор блъсна и уби велосипедист в Старозагорско

В елосипедист на 76 години е починал след катастрофа в павелбанското село Александрово, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР в Стара Загора.

Инцидентът е станал във вторник, около 15:30 часа. По ул. „Мир“ в населеното място се е движил лек автомобил, управляван от 19-годишен шофьор.

По време на движението с несъобразена скорост водачът е загубил контрол над автомобила, отклонил се е вляво по посоката си на движение, навлязъл в лявата пътна лента и блъснал велосипедиста, движещ се по пътното платно.

От полицията допълниха, че пострадалият е откаран в здравно заведение, където по-късно е починал.

Водачът на лекия автомобил е задържан за срок до 24 часа. Тестван е за употреба на алкохол и наркотични вещества с технически средства, отчетени са отрицателни резултати.

В Районното управление в Казанлък е започнало досъдебно производство.

Двама души са загинали, а 20 са били ранени при станалите 19 тежки катастрофи в страната през изминалото денонощие, съобщиха по-рано от МВР. От началото на годината 317 души са загубили живота си вследствие на катастрофи.