Важно за шофьорите: Спират тировете по „Тракия“ и „Струма“ в пиковите часове

В петък ограничението ще важи от 16:00 до 23:00 ч., а в неделя – от 15:30 до 22:00 ч.

Ш офьорите, които ще пътуват в края на седмицата, трябва да се подготвят за временни ограничения на движението. В петък и в неделя следобед ще бъде забранено преминаването на тежкотоварни камиони над 12 тона в двете посоки по автомагистралите „Тракия“ и „Струма“, както и по път I-1 през Кресненското дефиле – в участъка от пътен възел „Симитли“ до ГКПП „Кулата“, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Мярката се въвежда, за да се намали рискът от катастрофи и образуването на дълги колони от тежкотоварни автомобили в часовете, когато трафикът е най-интензивен.

В петък ограничението ще важи от 16:00 до 23:00 ч., а в неделя – от 15:30 до 22:00 ч.

Кои маршрути могат да използват тировете

За камионите, пътуващи към и от Бургас, като алтернативен маршрут е определен Подбалканският път I-6.

Превозните средства, движещи се към и от ГКПП „Кулата“, могат да използват обходния маршрут през път II-19 Симитли – Гоце Делчев и пътищата III-198 и III-1981 до село Кулата. Водачите могат да избират и други участъци от републиканската пътна мрежа при спазване на действащата организация на движение.

Реверсивно движение край Симитли

За улесняване на пътуващите към Банско, Сандански, Гърция и останалите туристически дестинации в Югозападна България ще бъде въведено реверсивно движение в района на Симитли.

В петък движението към Кулата ще се извършва в две ленти, а към София – в една.

В неделя организацията ще бъде обърната – две ленти ще бъдат осигурени за автомобилите, пътуващи към София, и една – в посока Кулата.

От АПИ уточняват, че трафикът се наблюдава постоянно и при необходимост организацията може да бъде променена.

За кои превозни средства не важи забраната

Ограничението не се прилага за:

автобусите, извършващи обществен превоз на пътници;

камиони, превозващи опасни товари (ADR);

превозни средства с живи животни;

камиони с бързоразвалящи се храни и товари с температурен режим;

специализирани екарисажни автомобили;

машини на пътноподдържащите фирми.

Заради жегите са възможни и допълнителни ограничения

От пътната агенция предупреждават, че при температури над 35 градуса може временно да бъде ограничавано движението и на камиони над 20 тона по определени участъци.

Причината е, че при силно слънце асфалтовата настилка може да достигне температура над 60 градуса, което я прави по-податлива на деформации и образуване на коловози под тежестта на товарните автомобили.

АПИ с призив към шофьорите

От агенцията призовават водачите да карат с повишено внимание, да спазват ограниченията на скоростта и да не предприемат рискови изпреварвания. Оттам напомнят още, че използването на аварийната лента за по-бързо придвижване е забранено, тъй като може да възпрепятства преминаването на линейки, пожарни и други автомобили със специален режим на движение.

Шофьорите могат да следят актуалната обстановка чрез интерактивната карта на АПИ и Националното тол управление, която показва в реално време натовареността по републиканската пътна мрежа.

Временните забрани за движение на тежкотоварни автомобили се въвеждат традиционно през летните месеци и в периодите с интензивен туристически трафик. Целта е да се намалят задръстванията и рискът от тежки катастрофи по основните пътни артерии към Черноморието и Гърция. През последните дни заради екстремно високите температури вече бяха въведени и ограничения за камиони над 20 тона по магистралите „Тракия“, „Струма“, „Хемус“, „Марица“ и „Европа“, както и по участъци от първокласната и второкласната пътна мрежа.