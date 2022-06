Вархели: Искаме за почнем преговори с РС Македония през юни

Е С иска да започне преговори за членство със Северна Македония и Албания през юни.

Това написа в профила си в Туитър европейският комисар по политиката на разширяване и добросъседство Оливер Вархели.

„Преговорите са в ход и се стремим да постигнем резултати, основани на взаимно доверие. Нашата цел е да започнем преговори за членство със Северна Македония и Албания през юни. Всички се нуждаем от компромис и постигане на резултати!“, написа Вархели под поста с фотографии от срещите му с външния министър на България Теодора Генчовска и българският президент Румен Радев.

Днес еврокомисарят бе на посещение в България, където се срещна с външния министър, президента и премиера Кирил Петков.

„Очаквам все още подкрепата на България и работим за това с всички тези разговори, които проведох тук в София, в такъв редовен порядък и в Скопие, най-накрая европейската перспектива за РС Македония ще се изясни и укрепи. Бихме желали да видим постигнато споразумение през юни“, каза в София Вархели.

Вчера еврокомисарят пусна друг пост, в който изтъкна „съществената роля“ на опозиционната ВМРО-ДПМНЕ за придвижването на проевропейските реформи в РС Македония.

„Обсъдихме с Мицкоски (лидерът на партията – бел. ред.) настоящите предизвикателства, пред които е изправена Северна Македония днес“, заяви Вархели.

