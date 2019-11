"Бялото злато", което промени света

О т градове, които никога не спят до отдалечени села, една технология променя начина, по който живеем и работим. От смартфоните в джобовете ни до огромните центрове за данни, захранващи интернет, от електрически скутери до хиперзвукови самолети, пейсмейкъри до прогнозиращи времето суперкомпютри - вътре във всеки един от тях, невидими и неподправени, са малки късчета техника, които правят всичко възможно -полупроводници, разказва CNN.

Полупроводниковите устройства, наречени транзистори, са малките електронни превключватели, които извършват изчисления в нашите компютри. Учените в САЩ направиха първия силициев транзистор през 1947 г. Преди това механиката на изчисленията се изпълняваше от вакуумни тръби, които бяха бавни и обемисти. Силицият промени всичко.

Производството на транзистори от силиций позволи да бъдат направени достатъчно малки, за да се поберат в микрочип. „Това, че можем да миниатюризираме тези транзистори, ни позволява да правим неща, каквито не бихме могли да си представяме в предишните поколения“, казва Джон Нойфер, изпълнителен директор на Асоциацията на полупроводниковите индустрии. "Всичко това, защото можем да поставим масивен компютър върху малък чип."

Темпът на иновациите беше безпрецедентен. Чиповете започнаха да се миниатюризират с такава постоянна скорост, сякаш технологията следва закон. За първи път заявен преди около 50 години от Гордън Мур, съосновател на гиганта Intel, законът на Мур предвиждаше, че броят на транзисторите, които можете да поставите на чип, ще се удвоява на всеки две години.

Доскоро законът на Мур беше правилен. Едва сега, когато опитите за свиване на транзисторите вече граничат с физическите граници, темпът на миниатюризация се забави.

