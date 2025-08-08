Ужас в Кубрат: Автомобил блъсна 7-годишно дете, изскочило от микробус

Л ек автомобил блъсна седемгодишно дете в Кубрат, съобщиха от ОД на МВР в Разград. Инцидентът е станал в четвъртък по обяд. Малчуганът излязъл внезапно от спрян на пътя микробус.

Момчето пътувало в буса с 51-годишния си дядо. Мъжът спрял превозното средство пред дома си и тръгнал да отваря вратата към двора. Детето слязло внезапно от другата страна на буса и хукнало към дядо си. В същия момент по пътя преминавала кола, шофирана от 21-годишен мъж от село Тетово, която блъснала седемгодишното дете.

Пострадалото момче е транспортирано в Спешния център в Кубрат, където е установено счупване на таза без разместване. Настанено е в болницата в Разград под наблюдение. Пробите на двамата водачи за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни. По случая се води досъдебно производство.