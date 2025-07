Убийство в сърцето на Холивуд: Застреляха ключова фигура от „American Idol“ и съпруга ѝ в дома им

Д ългогодишната ръководителка на „American Idol“ и съпругът ѝ музикант са били застреляни в дома си в Калифорния от нападател, който е бил арестуван за шокиращото двойно убийство, според доклад, съобщи The Post .

22-годишният Реймънд Бурдариан е бил арестуван във връзка със смъртта на Робин Кей и съпруга ѝ Томас Делука, които са били застреляни в главата в отделни стаи на многомилионния им дом в Енсино, съобщава ABC 7, позовавайки се на източници от правоохранителните органи.

Детективите смятат, че Бордариан не е имал връзка с жертвите и че се е опитал да проникне с взлом в къщата им в Лос Анджелис, когато е бил засечен от двойката.

Заподозреният е бил в дома в продължение на зашеметяващите 30 минути, преди двойката да се върне у дома, съобщават от полицията на Лос Анджелис.

Властите допълват, че според доклада взломът е изолиран и няма връзка с престъпни групи.

Миналия четвъртък властите са получили две обаждания, в които се съобщава за кражба с взлом в жилище в Енсино, но са напуснали мястото, след като не са видели следи от взлом.

