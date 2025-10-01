Трима задържани за серия домови кражби в София

С офийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност трима мъже, граждани на Грузия за серия от домови кражби.

Събраните до момента доказателства сочат, че в периода от 28.05.2025. до 23.09.2025 г. в гр. София, в условията на продължавано престъпление, обвиняемите Т.И., А.Б. и И.М. са извършили кражби от пет жилища в ж.к. „Гоце Делчев“ и ж.к. „Хаджи Димитър“.

От домовете са откраднати пари, бижута и вещи на обща стойност от 23 795,94 лева.

По случая е образувано досъдебно производство. За престъплението законът предвижда наказание „лишаване от свобода“ от 1 до 10 години.

Предвид възможността да се укрият, тъй като нямат постоянен адрес за пребиваване на територията на Република България, Т.И., А.Б. и И.М. са били задържани за срок до 72 часа.

Наблюдаващ прокурор е внесъл в Софийски районен съд искане за определяне на мярка „задържане под стража“. Състав на съда се е съгласил с доводите на наблюдаващия прокурор и е наложил на тримата обвиняеми „задържане под стража“.

Мярката за неотклонение подлежи на обжалване пред Софийския градски съд.