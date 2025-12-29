България

"Тренд": Над половината българи са били щастливи през 2025 г.

Мнозинството от анкетираните обаче определя годината като лоша за страната

29 декември 2025, 10:10
"Тренд": Над половината българи са били щастливи през 2025 г.
Източник: iStock

Е дна трета от българите определят изминалата година като добра за България, а 28% очакват следващата да бъде по-добра. В личен план 35% смятат, че 2026 г. ще бъде по-добра година за тях.

Проучването на „Тренд“ е направено по поръчка на „24 часа", посветено на нагласите спрямо отминаващата 2025 идната 2026 година. Изследването е реализирано в периода между 29 ноември и 5 декември 2025 г. чрез пряко полустандартизирано интервю "лице в лице" с таблет сред 1002 души на възраст 18+. 

61% от българите са били щастливи през 2025 г. - стойност, близка до отчетената и през предходната година. На този фон 33% определят 2025 г. като добра година за България, като делът се е увеличил с 9% спрямо миналата година. Въпреки това мнозинството от българите (53%) определя годината като лоша за страната.  

В личен план нагласите са по-позитивни - близо шест от десет българи (59%) определят 2025 г. като добра за тях самите.

Делът е сходен с отчетения в края на миналата година. За над една четвърт от пълнолетните българи (28%) отминаващата година е била лоша в личен план. Както оценките за страната, така и личните оценки са най-позитивни сред най-младите (18–29 г.), които традиционно са по-оптимистично настроени.

Очакванията за идната 2026 година обаче са по-песимистични в сравнение с тези в края на предходната година. 28% са на мнение, че България я очаква една по-добра година - с 10% по-малко спрямо година по-рано. Същевременно близо половината от българите (47%) очакват една по-лоша година за страната, като делът е почти двойно по-висок от отчетения през миналата година (26%).  

Персоналните очаквания са малко по-оптимистични - 35% очакват по-добра година в личен план, а 29% - по-лоша. Въпреки това, и тук се наблюдава отчетливо влошаване спрямо предходната година, когато 47% са очаквали по-добра година за себе си, а едва 15% - по-лоша.

Източник: БГНЕС    
-От месец ходя на групова терапия за справяне с нарцистично личностно разстройство. -И, как е. -Аз съм най-хубавата от групата.  
