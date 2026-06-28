България

Трагедия в Смядово: 18-годишен неправоспособен шофьор загина, след като излетя в речно корито

Несъобразена скорост в завой обърна автомобила в река Смядовска, 17-годишен спътник се бори за живота си в шуменската болница

Стела Христова Стела Христова

28 юни 2026, 15:14
Трагедия в Смядово: 18-годишен неправоспособен шофьор загина, след като излетя в речно корито
Източник: БТА

И стинска трагедия разтърси Смядово, след като неправоспособен младеж загуби живота си, а неговият непълнолетен приятел е в критично състояние след тежък пътен инцидент. По информация от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен, сигналът за катастрофата е подаден в дежурната част малко преди 00:30 часа вчера, което е наложило незабавното изпращане на спешни екипи на полицията, пожарната и медицинската помощ към улица „Качица“ в града.

Момче без книжка загина на място, автомобилът му се преобърна в река

Пристигналите на местопроизшествието спасители установили, че 18-годишният младеж от Смядово, който нямал шофьорска книжка, е управлявал лек автомобил „Дайхатсу Териус“ с шуменска регистрация. Движейки се с изключително несъобразена скорост, при излизане от десен завой той напълно загубил контрол над управлението. Автомобилът излетял от пътното платно и се преобърнал в дълбокото корито на река Смядовска, в резултат на което младият шофьор е загинал на място от тежките удари.

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Екип на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Шумен е оказал пълно съдействие на място за разрязването на ламарините и изваждането на тялото на загиналия от смачканата кола. С линейка на Спешна помощ до МБАЛ – Шумен е транспортиран и неговият спътник – 17-годишен младеж, също от град Смядово. След детайлни медицински прегледи лекарите са установили, че момчето е с множество фрактури по цялото тяло и десностранен пневмоторакс, като веднага е настанено в интензивно отделение с реална опасност за живота.

На мястото на инцидента е извършен обстоен полицейски оглед за изясняване на всички обстоятелства около фаталния случай и вече е образувано досъдебно производство. Черната статистика показва, че инцидентът прекъсва една по-позитивна тенденция за региона, тъй като през изминалата 2025 година загиналите при пътнотранспортни произшествия в Шуменско бяха общо деветима души, отчитайки спад с над 18 на сто спрямо предходната 2024 година.

Редактор: Стела Христова
Източник: Антоний Димов/БТА    
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