Термометрите полудяват в неделя! Жълт код е обявен за 14 области

С иноптиците от НИМХ обявиха официално предупреждение от първа степен – жълт код за опасно горещо време в цели 14 области на страната за неделя, като температурите ще достигнат до 37°–38° на места, преди въздушната маса да се лабилизира и да донесе гръмотевични бури в началото на новата седмица.

Предупреждението е в сила за следните области: Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Ямбол, Стара Загора, Хасково, Пловдив, Пазарджик, Благоевград и Кюстендил.

При жълт код за екстремно високи температури от НИМХ съветват: Бъдете внимателни - очакват се много високи температури. Възможни са здравни проблеми за чувствителни и болни хора, възрастни и деца.

През нощта ще бъде ясно и тихо. В неделя ще е слънчево, след пладне над планините с незначителна купеста облачност. Ще духа слаб, в източните райони до умерен вятър от изток-североизток. Горещо време с максимални температури между 32° и 37°, в София - около 32°. Атмосферното налягане е по-високо от средното за юни – няма да се променя съществено.

Ето няколко практични, бързи и лесни за изпълнение съвети за справяне с екстремните жеги.

Хидратация и хранене

Пийте вода, преди да сте ожаднели: Не чакайте организма да даде сигнал за дехидратация. Пийте поне по 2–2.5 литра вода на ден (на малки глътки и със стайна температура, а не ледена).

Ограничете кафето и алкохола: Те имат силен диуретичен ефект и ускоряват дехидратацията на организма.

Заложете на лека храна: Избягвайте тежките, мазни и солени ястия, които затормозяват храносмилането и повишават телесната температура. Наблегнете на сезонни плодове и зеленчуци с високо съдържание на вода (диня, краставици, пъпеши).

У дома и в офиса

Засенчвайте прозорците: Спускайте щорите и пердетата през деня, за да спрете директната слънчева светлина. Отваряйте прозорците за проветряване само късно вечер и рано сутрин, когато въздухът е по-прохладен.

Внимавайте с климатика: Разликата между външната температура и тази в помещението не трябва да надвишава 7–10°C. Рязката смяна от 38°C на вън на 20°C вътре може да предизвика термичен шок за организма.

Навън и по време на път

Избягвайте пиковите часове: Ограничете излизанията на открито в часовете между 11:00 и 17:00 ч. Ако се налага да излезете, търсете сянката.

Правилното облекло: Носете свободни дрехи от естествени материи (памук, лен) в светли цветове. Не забравяйте слънчевите очила и шапката.

Никога не оставяйте никого в колата: Дори за минута и при отворен прозорец, температурата в паркиран автомобил на слънце може да стане смъртоносна за дете или домашен любимец за броени минути.

За кои симптоми да следите?

Ако усетите главоболие, замаяност, силна отпадналост, гадене или ускорен пулс, веднага преминете на хладно място, изпийте чаша вода и намокрете китките и задната част на врата си с хладка вода – това са първите признаци на прегряване.