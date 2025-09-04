Топло, но облачно в четвъртък - може да вали

През нощта ще преобладава ясно време, с разкъсана висока облачност. Значителна ще е облачността над крайните западни райони, където на отделни места ще има краткотрайни валежи от дъжд. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток.

В четвъртък

ще преобладава слънчево време, с разкъсана висока облачност. След обяд главно над Западна България ще се развива купеста облачност и ще има изолирани краткотрайни превалявания. Вятърът ще се ориентира от изток-североизток, ще е слаб, в Източна България и Дунавската равнина – умерен. Дневните температури ще се понижат и максималните ще са между 28 и 33 градуса, в София – около 29 градуса. Атмосферното налягане е малко по-ниско от средното за месеца, слабо ще се повиши.

В планините

ще преобладава слънчево време, с разкъсана висока облачност. След обяд главно над масивите в Югозападна България ще се развива купеста облачност и ще има изолирани краткотрайни превалявания. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра – около 15 градуса.

По Черноморието

ще преобладава слънчево време, с разкъсана висока облачност. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 55 мин. и залязва в 19 ч. и 56 мин. Продължителност на деня: 13 ч. и 1 мин. Луната в София залязва в 2 ч. и 35 мин и изгрява в 18 ч. и 28 мин. Фаза на Луната: четири дни преди пълнолуние.

В петък и събота

ще бъде предимно слънчево. Временни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на изолирани места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб, в Източна България до умерен вятър от североизток. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса.