Тир падна в пропаст край Прохода на Републиката, шофьорът загина

Т ежкотоварен автомобил се преобърна в пропаст край Прохода на Република.
Тир падна в 40-метрова пропаст на Хаинбоаз
Инцидентът е станал в късния следобед на край Мишеморков хан, предава NOVA. Водачът на тира е загинал на място.
Пътят беше затворен за изтегляне на превозното средство, съобщиха от МВР.
До късно през нощта продължи изваждането на турския тир.
Имаше обходен маршрут за леките автомобили през прохода "Шипка", а товарните изчакваха. Причините за катастрофата са в процес на изясняване. По случая е образувано досъдебно производство.