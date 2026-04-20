Тир падна в пропаст край Прохода на Републиката, шофьорът загина

Тир падна в 40-метрова пропаст на Хаинбоаз

Инцидентът е станал в късния следобед на край Мишеморков хан, предава NOVA. Водачът на тира е загинал на място.

Източник: NOVA/Мартин Георгиев

Пътят беше затворен за изтегляне на превозното средство, съобщиха от МВР.

До късно през нощта продължи изваждането на турския тир.

Имаше обходен маршрут за леките автомобили през прохода "Шипка", а товарните изчакваха. Причините за катастрофата са в процес на изясняване. По случая е образувано досъдебно производство.