България

Тежка катастрофа затвори околовръстния път на Пловдив сутринта

Сериозно пострадал е водачът на колата

24 октомври 2025, 09:22
Тежка катастрофа затвори околовръстния път на Пловдив сутринта
Източник: iStock

С илно затруднено е движението на околовръстния път на Пловдив заради катастрофа, възникнала към 6:50 ч. По предварителни данни край разклон за с. Белащица челно се ударили лек автомобил и камион, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града.

Катастрофа край Пловдив и село Войводиново, има пострадали

Сериозно пострадал е водачът на колата, предстои транспортирането му към болница.

На място са полицейски служители, а до цялостното изясняване на обстоятелствата около произшествието движението в участъка между бул. "Кукленско шосе" и ул. "Димитър Талев" ще бъде спряно.

Тежка катастрофa с жертва край Пловдив

Временно е ограничено движението и в двете посоки по Пловдивски околовръстен път, в района на разклоните за селата Марково и Белащица, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". Трафикът се осъществява през общинската пътна мрежа на Пловдив и се регулира от "Пътна полиция".

Източник: БТА, Ирина Шопова    
Катастрофа Пловдив Околовръстен път Ограничено движение Челен удар Пострадал Пътна полиция Обходен маршрут Лек автомобил Камион
Последвайте ни

По темата

Приказна дъга и феноменален изгрев озариха София

Приказна дъга и феноменален изгрев озариха София

Газа разследва

Газа разследва "следи от изтезания" по телата, върнати от Израел

„Високо напрежение”: Опасното отслабване - десетки пострадали в болница и нито един виновен

„Високо напрежение”: Опасното отслабване - десетки пострадали в болница и нито един виновен

Новозеландски тийнейджър погълна близо 100 магнита, лекари го оперираха спешно

Новозеландски тийнейджър погълна близо 100 магнита, лекари го оперираха спешно

Как се заявява личен асистент и какви са правата му

Как се заявява личен асистент и какви са правата му

pariteni.bg
Един от 200: Специален колекционерски Mercedes-AMG GT 63 Pro пристигна у нас

Един от 200: Специален колекционерски Mercedes-AMG GT 63 Pro пристигна у нас

carmarket.bg
Тежък инцидент с български военен парашутист
Ексклузивно

Тежък инцидент с български военен парашутист

Преди 15 часа
Китай спря покупките на руски морски петрол
Ексклузивно

Китай спря покупките на руски морски петрол

Преди 14 часа
Руски самолети над Литва, НАТО вдигна
Ексклузивно

Руски самолети над Литва, НАТО вдигна "Юрофайтър Тайфун"

Преди 12 часа
<p>Путин предупреди за „съкрушителен“ отговор</p>
Ексклузивно

Путин предупреди за „съкрушителен“ отговор

Преди 14 часа

Виц на деня

– Г-жо, може ли да ме накажете за нещо, което не съм направил? – Разбира се, че не! – Добре, защото не си написах домашното.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Как да пестим време и пари чрез седмичното меню

Как да пестим време и пари чрез седмичното меню

Любопитно Преди 5 минути

Meal preparation с бързи и лесни рецепти за цялото семейство

"Ос на злото": Западни издания коментират новия пакет от санкции на ЕС срещу Русия

"Ос на злото": Западни издания коментират новия пакет от санкции на ЕС срещу Русия

България Преди 17 минути

Европа трябва да положи още усилия, за да сломи военната машина на Русия, пише в заглавие на своя редакционна статия в. "Индипендънт"

МС предлага коли на НСО да бъдат прехвърлени към Aдминистрацията на президента

МС предлага коли на НСО да бъдат прехвърлени към Aдминистрацията на президента

България Преди 52 минути

НСО е със специфични задачи по охрана и сигурност на висшите държавни органи

<p>Д-р Коеджикова от &bdquo;Игри на волята&ldquo;: Животните проявяват повече човечност</p>

Д-р Коеджикова от „Игри на волята“: Животните проявяват повече човечност, хората се озлобихме много (ВИДЕО)

Любопитно Преди 1 час

 

Драматична седмична мисия определи номинираните в Big Brother

Драматична седмична мисия определи номинираните в Big Brother

Любопитно Преди 1 час

Лена, Цецо, Валентин и Мина ще се борят за вота на зрителите в приложението NOVA PLAY

Макрон: Санкциите на САЩ удрят финансирането на войната

Макрон: Санкциите на САЩ удрят финансирането на войната

Свят Преди 1 час

Според него санкциите, обявени от президента на САЩ Доналд Тръмп срещу две руски петролни компании, вървят в правилната посока

След евакуацията в бургаско училище: Какво следва за двете ученички

След евакуацията в бургаско училище: Какво следва за двете ученички

България Преди 2 часа

Едното момиче имало и предишни провинения

Десетки души загинаха в пламнал автобус след сблъсък в Индия

Десетки души загинаха в пламнал автобус след сблъсък в Индия

Свят Преди 2 часа

Инцидентът е станал рано сутринта в покрайнините на град Куноул

Премиерът свиква съвещание след наложените санкции срещу "Лукойл"

Премиерът свиква съвещание след наложените санкции срещу "Лукойл"

България Преди 2 часа

Новината за санкциите беше посрещната с различни реакции от страна на българските политици

Почитаме свети Арета - 240 християни загиват мъченически за вярата

Почитаме свети Арета - 240 християни загиват мъченически за вярата

Любопитно Преди 2 часа

Християнството било въведено в Наджран, както и в останалата част от Южна Арабия, през четвърти-пети век

"Морски бебета": Украйна показа усъвършенстван дрон, работещ с AI

"Морски бебета": Украйна показа усъвършенстван дрон, работещ с AI

Свят Преди 2 часа

Многоцелевата безпилотна надводна платформа "Морско бебе" може да бъде оборудвана с картечница, да носи на борда си дронове или тежко въоръжение

"Аз съм лъв": Президентът на Аржентина събра хиляди на рок митинг преди решаващи избори

"Аз съм лъв": Президентът на Аржентина събра хиляди на рок митинг преди решаващи избори

Свят Преди 3 часа

В града се състоя и протест срещу Милей, в който участниците обвиниха управляващите, че докато хората гладуват, Аржентина изнася зърно за целия свят

Премиерът Желязков посреща То Лам за важни двустранни споразумения

Премиерът Желязков посреща То Лам за важни двустранни споразумения

България Преди 3 часа

То Лам е на двудневно официално посещение по покана на президента Румен Радев

Samsung Galaxy XR отваря нов свят за технологиите

Samsung Galaxy XR отваря нов свят за технологиите

Технологии Преди 3 часа

Корейският гигант прави важна крачка в разгръщането на този сегмент

<p>Френският върховен главнокомандващ очаква &quot;сблъсък&quot; с Русия</p>

Френският върховен главнокомандващ очаква "сблъсък" с Русия след 3-4 години

Свят Преди 3 часа

"Руснаците се преструктурират с една цел - да се изправят срещу НАТО"

Фактчек на фалшивото твърдение на Р.Ф. Кенеди-младши за връзката между аутизма и обрязването

Фактчек на фалшивото твърдение на Р.Ф. Кенеди-младши за връзката между аутизма и обрязването

Свят Преди 3 часа

Твърденията на американския министър на здравеопазването са неверни, тъй като изследванията не установяват ясна връзка между обрязването и аутизма

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките се бият

dogsandcats.bg

Ще ослепее ли кучето ни, ако яде шоколад

dogsandcats.bg
1

Силни ветрове и летни бури в петък

sinoptik.bg
1

Тикви за слоновете на Хелоуин

sinoptik.bg

Вижте как изглежда днес порасналата дъщеря на Мат Лебланк (СНИМКИ)

Edna.bg

Иван ни използваше като слугини! Говори д-р Коеджикова от „Игри на волята“ (ВИДЕО)

Edna.bg

Елена Рибакина се класира за Финалите на WTA

Gong.bg

Резултати от НХЛ

Gong.bg

Ще плащаме ли „такса водомер”, без дори да ползваме вода

Nova.bg

„Високо напрежение”: Опасното отслабване - десетки пострадали в болница и нито един виновен

Nova.bg