Тежка катастрофа с мотори на пътя Пловдив - Карлово

М оторист загина в катастрофа на пътя Пловдив - Карлово, съобщиха от полицията в Пловдив.

Сигналът за инцидента е получен около 10:30 часа. Край разклон за Царимир мотоциклет се блъснал в друг мотор, който се движил пред него.

От екип на Спешна помощ е констатирана смъртта на водача на първото превозно средство, който бил на около 60-годишна възраст.

На местопроизшествието е извършен оглед, разследват се причините за настъпилия пътен инцидент.