България

Тежка катастрофа край Хасково, двама са в болница

Сблъсъкът е станал между два леки автомобила

12 ноември 2025, 09:50
Тежка катастрофа край Хасково, двама са в болница
Източник: iStock photos/Getty images

Д вама души пострадаха при катастрофа на разклона за хасковското село Книжовник.

Сблъсъкът е станал между два леки автомобила. Единият е бил шофиран от мъж, в посока Хасково, а другият, идващ отсреща, е бил управляван от жена.

Водачката е идвала откъм областния град и е тръгнала да прави ляв завой към селото. В този момент е отнела предимство и е последвал сблъсък.

От удара са пострадали двамата водачи. Те са откарани в хасковската болница.

На мястото на катастрофата пътни полицаи изясняват случая.

Движението в района беше временно затруднено.

Източник: БГНЕС    
Хасково катастрофа
Последвайте ни
Радев: Ако истинската цел на управляващите беше да не затвори рафинерията, досега щяха да са назначили ОТУ

Радев: Ако истинската цел на управляващите беше да не затвори рафинерията, досега щяха да са назначили ОТУ

Най-мощната магнитна буря за 2025 г. връхлетя Земята

Най-мощната магнитна буря за 2025 г. връхлетя Земята

Борисов: Ако президентът не наложи вето на закона за

Борисов: Ако президентът не наложи вето на закона за "Лукойл", още на следващия ден ще назначим особен управител

Тайната на Сидни Суини: Как актрисата свали 14 кг за 7 седмици

Тайната на Сидни Суини: Как актрисата свали 14 кг за 7 седмици

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

biss.bg
Как да почистим дупето на котката, в случай че се наложи

Как да почистим дупето на котката, в случай че се наложи

dogsandcats.bg
12 ноември: Зловещият план за евреите на Херман Гьоринг - планът „Мадагаскар“
Ексклузивно

12 ноември: Зловещият план за евреите на Херман Гьоринг - планът „Мадагаскар“

Преди 4 часа
Сряда със слънце до 17 градуса, но идват мъгли и студ
Ексклузивно

Сряда със слънце до 17 градуса, но идват мъгли и студ

Преди 4 часа
Бункери по света, които могат да издържат на ядрен удар: Къде се намират
Ексклузивно

Бункери по света, които могат да издържат на ядрен удар: Къде се намират

Преди 4 часа
Откриха изгубено място на известното чудо на Исус, описано в Библията
Ексклузивно

Откриха изгубено място на известното чудо на Исус, описано в Библията

Преди 4 часа

Виц на деня

– В обявата пишеше „търсим млад и динамичен екип“. – Оказа се, че търсят един човек, който да прави всичко.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Желязков: Очакваме плащане в размер на близо 1,6 млрд. по ПВУ до края на годината

Желязков: Очакваме плащане в размер на близо 1,6 млрд. по ПВУ до края на годината

България Преди 18 минути

Снимката е илюстративна

Първият руски AI робот падна: скриха го след провал в Москва

Любопитно Преди 26 минути

Докато двама служители го извеждаха на сцената под звуците на музиката от филма „Роки“, роботът загуби равновесие и падна, като остави няколко части след себе си на пода

16-годишна обра възрастен мъж в Рила

16-годишна обра възрастен мъж в Рила

България Преди 36 минути

От момичето е била иззета сумата от 1830 лв., която е върната на собственика

„Цар Плъх“ представят новото лице на българския алтърнатив рок

„Цар Плъх“ представят новото лице на българския алтърнатив рок

Musicology Преди 45 минути

Групата вече е част от Projector Plus – селекцията за новата вълна българска музика, която вдъхновява и оставя следа

Защо Израел все още нанася удари по Газа и Ливан след примирието

Защо Израел все още нанася удари по Газа и Ливан след примирието

Свят Преди 46 минути

Измина един месец, откакто Израел и Хамас постигнаха първата фаза на прекратяването на огъня в Газа

Енергийният министър: Запаси от бензин имаме за 6 месеца, от дизел за 4, а от авиационно гориво за 2 месеца

Енергийният министър: Запаси от бензин имаме за 6 месеца, от дизел за 4, а от авиационно гориво за 2 месеца

България Преди 46 минути

"Ако от днес спрат доставките, България има достатъчно резерви, и спирането няма да се отрази нито ценово, нито по никакъв начин върху българските граждани", отбеляза Жечо Станков

Парис Джаксън разкри страшен страничен ефект от злоупотребата с наркотици

Парис Джаксън разкри страшен страничен ефект от злоупотребата с наркотици

Свят Преди 57 минути

„Това е... точно това, за което си мислите. Не взимайте наркотици, деца.“

,

Рекорден студ и сняг в части от САЩ

Свят Преди 1 час

Първата вълна от арктически въздух, засегнала две трети от източната част на страната, се измести на изток

Виталий Кличко

Кметът на Киев Виталий Кличко: Украйна с остър недостиг на войници, хиляди мъже бягат

Свят Преди 1 час

Той описа руските атаки на фронта „като компютърна игра – те просто продължават да идват, без да се интересуват от падналите войници“

Хаос на COP30 - протестиращи от коренното население нахлуха в климатичната конференция

Хаос на COP30 - протестиращи от коренното население нахлуха в климатичната конференция

Свят Преди 1 час

Някои протестиращи развяваха знамена с лозунги, призоваващи за права върху земята

<p>Тийнейджъри&nbsp;уплашиха семейства в Перник с опасни каскади с мотор</p>

Тийнейджъри преминаха с "бясна скорост" с мотори през пешеходен площад в Перник

България Преди 1 час

Един от младежите е заловен, той е на 17 години и криминално проявен

<p>Русия може да подаде арбитражен иск срещу България</p>

Енергиен експерт: Русия може да подаде арбитражен иск срещу България заради "Лукойл"

Свят Преди 1 час

Според енергийния експерт изборът на особен управител следва да се осъществи с открит конкурс

Лена от Big Brother: Не искам синът ми да е модел - по-добре в сервиза! (ВИДЕО)

Лена от Big Brother: Не искам синът ми да е модел - по-добре в сервиза! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 1 час

Лена не се страхува от етикети и признава, че иска да управлява, а не да следва

Заради корупционния скандал: Украйна отстрани от длъжност правосъдния министър

Заради корупционния скандал: Украйна отстрани от длъжност правосъдния министър

Свят Преди 1 час

Галушченко, който преди беше енергиен министър, е обект на следствени действия

Картата е създадена с помощта на изкуствения интелект ChatGPT

Русия нахлува в Покровск в стил „Лудия Макс“ (ВИДЕО)

Свят Преди 2 часа

След повече от година на сражения има все повече признаци, че Русия може би е на път да превземе града

Загинали са всички 20 души от военния самолет, разбил се в Грузия

Загинали са всички 20 души от военния самолет, разбил се в Грузия

Свят Преди 2 часа

Това съобщи турското министерство на отбраната

Всичко от днес

От мрежата

10 най-добри кучета за защита на дома ви от натрапници

dogsandcats.bg

9 очарователни факта за женските котки

dogsandcats.bg
1

Ники Василковски чете приказки на деца от Плевен

sinoptik.bg
1

Есенни листа подканват за внимание на пътя

sinoptik.bg

Връща ли се Дениз Ричардс при Чарли Шийн?

Edna.bg

Лена от Big Brother: Ако не бях правила тройка с мъжа ми, той щеше да ми изневери! (ВИДЕО)

Edna.bg

Двама футболисти от Уганда станаха хит в Русе (видео)

Gong.bg

Лео Меси ще играе в Ангола

Gong.bg

Премиерът: Очакваме третия транш по ПВУ да постъпи в рамките на годината

Nova.bg

Задържаха двама мъже за побои в центъра на София

Nova.bg