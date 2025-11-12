Тежка катастрофа край Хасково, двама са в болница

Д вама души пострадаха при катастрофа на разклона за хасковското село Книжовник.

Сблъсъкът е станал между два леки автомобила. Единият е бил шофиран от мъж, в посока Хасково, а другият, идващ отсреща, е бил управляван от жена.

Водачката е идвала откъм областния град и е тръгнала да прави ляв завой към селото. В този момент е отнела предимство и е последвал сблъсък.

От удара са пострадали двамата водачи. Те са откарани в хасковската болница.

На мястото на катастрофата пътни полицаи изясняват случая.

Движението в района беше временно затруднено.