България

В същото време главният архитект запазва и ще продължи да упражнява своите експертни правомощия

6 ноември 2025, 19:12
Терзиев предлага нов зам.-кмет по Градско планиране и развитие
Източник: БТА

К метът Васил Терзиев внесе в Столичния общински съвет доклад с предложение за нова структура на администрацията, изготвена след задълбочен анализ на функциите, процесите и отговорностите в управлението на града.

Промяната надгражда започнатите управленски реформи на кмета Васил Терзиев и има за цел не просто организационно пренареждане, а по-устойчива и предвидима система на управление, която осигурява по-ясно разпределение на отговорностите, по-висока ефективност и по-добра координация между екипите.

Кметът Терзиев поиска оставката на главния архитект: Различни виждания

Всички изменения се извършват без увеличаване на общата численост на администрацията, чрез оптимизация на съществуващия ресурс с цел по-бързо и резултатно изпълнение на приоритетите на града.

„Тази структура е резултат от внимателен анализ на процесите. Предлагаме модел, който не обслужва конкретни хора, а обществения интерес, и търсим устойчивост – модел, който ще работи еднакво добре и след този мандат. Не искаме временни, оперативни решения, а управленска рамка, която да носи резултати във времето“, заяви кметът на София Васил Терзиев.

Една от ключовите промени в новата структура е създаването на позицията заместник-кмет по градоустройство – фигура, която ще има стратегическа роля за интегриране на всички процеси, свързани с планирането и развитието на София.

Решението цели да възстанови баланса между политическата отговорност и експертната независимост в градоустройството.

Нов зам.-кмет по сигурността ще дава разрешения за митинги и протести

Новият заместник-кмет ще бъде носител на стратегическите решения и на политическата отговорност за резултатите – така, както е във всички модерни европейски столици.

В същото време главният архитект запазва и ще продължи да упражнява своите експертни правомощия по Закона за устройство на територията – издаване на разрешения за строеж, одобряване на проекти и контрол върху законосъобразността и качеството на строителството.

По този начин се постига ясно разграничение на функциите: политическото ниво определя визията и приоритетите, а експертното – гарантира качеството и спазването на закона.

“През годините в София се стигна до изкривяване на баланса, при което главният архитект се превърна във властова фигура – позиция, каквато законодателят никога не е предвиждал. Главният архитект трябва да бъде експерт, избран с конкурс, който гарантира професионализъм и независимост, но не и човек, който определя политиката на развитие на града. С тази реформа възстановяваме справедливия ред, при който кметът и заместник-кметът носят политическата отговорност, а главният архитект – експертната“, заяви кметът на София Васил Терзиев.

Оптимизация и ефективност без раздуване на администрацията

Новата структура предвижда създаването на ново направление „Сигурност“, звено за стратегически комуникации, инспекторат за противодействие на корупцията и административна единица за поддръжка на изградените обекти – промени, които осигуряват модерна и функционална рамка за управление, отговаряща на стандартите на една съвременна европейска столица.

Предлаганите промени не предвиждат увеличаване на щатните бройки - Столична община ще работи със същия брой служители, но по-ефективно. Новата структура подрежда функциите така, че да няма дублиране между звената и всеки екип да знае ясно своята роля и отговорност.

Чрез по-добра координация и вътрешна организация общината ще може да реализира повече проекти, с по-малко бюрокрация и по-бързи резултати за гражданите.

Ясно разделение на отговорностите и нова култура за хоризонтално взаимодействие

С новата структура се въвежда чисто разграничение между стратегическите, експертните и административните функции, като се създават по-преки линии на отчетност и контрол.

Промяната въвежда и нов модел на сътрудничество между различните направления – екипна работа по общи проекти и интегрирани решения в интерес на гражданите на София.

Докладът за новата структура ще се разглежда на заседание на Столичния общински съвет на 13 ноември. 

Източник: СО    
Васил Терзиев Столична община Административна реформа Главен архитект
Дъждовен четвъртък с жълт код и ниски температури
Дъждовен четвъртък с жълт код и ниски температури

Преди 13 часа
6 ноември: България в траур - разкъсани семейства и променени съдби
6 ноември: България в траур - разкъсани семейства и променени съдби

Преди 12 часа
<p>Какво става в САЩ, това може да доведе до "масов хаос"</p>
Какво става в САЩ, това може да доведе до "масов хаос"

Преди 13 часа
<p>Имен ден днес празнуват...</p> <p> </p>
Имен ден днес празнуват...

 

Преди 12 часа

