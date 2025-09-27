България

Температурите падат до 8 градуса в събота

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Обновена преди 3 часа / 27 септември 2025, 07:00
Константин след гонката с Емрах: Съжалявам, извинявам се и си вземам поука

Константин след гонката с Емрах: Съжалявам, извинявам се и си вземам поука
Двама арестувани за кражба на парфюми за хиляди левове

Двама арестувани за кражба на парфюми за хиляди левове
Заради безводието: Правителството инвестира 2,6 млн. лева в подмяна на водопроводната мрежа в Брезник

Заради безводието: Правителството инвестира 2,6 млн. лева в подмяна на водопроводната мрежа в Брезник
Заради влошено здравословно състояние: Отложиха делото срещу кмета на Минерални бани

Заради влошено здравословно състояние: Отложиха делото срещу кмета на Минерални бани
Застудяване, дъжд и дори сняг - прогноза за времето за следващата седмица

Застудяване, дъжд и дори сняг - прогноза за времето за следващата седмица
Радев: Аз какво съм виновен, че господин Борисов не е премиер

Радев: Аз какво съм виновен, че господин Борисов не е премиер
Ще поискат наказание за директорката на детската градина, от която избяга 3-годишно дете

Ще поискат наказание за директорката на детската градина, от която избяга 3-годишно дете
Мъж падна в необезопасена шахта в двора на ВиК - Пловдив (ВИДЕО)

Мъж падна в необезопасена шахта в двора на ВиК - Пловдив (ВИДЕО)

П рез нощта облачността ще е по-често значителна. Превалявания от дъжд ще има на места в планинските райони на Западна България. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Минималните температури ще са между 8 и 13 градуса, за София – около 10 градуса.

В събота

ще преобладава облачно време. На отделни места в югозападните райони ще превали. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 16 и 21 градуса, за София – около 16 градуса. Атмосферното налягане бавно ще се понижава и ще бъде близко до средното за месеца.

В планините

ще бъде облачно. На места в масивите от Западна България ще превали дъжд, по най-високите части на Рила и Пирин дъжд и сняг. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11 градуса, на 2000 метра – около 6 градуса.

По Черноморието

ще е предимно облачно и ветровито. Ще духа умерен до силен силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 18 и 21 градуса. Температурата на морската вода е 22-23 градуса, а вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 19 мин. и залязва в 19 ч. и 15 мин. Продължителност на деня: 11 ч. и 56 мин. Луната в София изгрява в 13 ч. и 3 мин. и залязва в 21 ч. и 38 мин. Фаза на Луната: три дни преди първа четвърт.

В неделя

облачността ще е значителна и на отделни места, главно в Западна България ще има и слаби превалявания от дъжд. Вятърът ще е до умерен, в Северна и Източна България временно силен от изток-североизток. Температурите ще се понижат още и минималните ще бъдат между 6 и 11 градуса, а максималните – между 15 и 20 градуса.

В понеделник

ще се задържи предимно облачно, повишава се вероятността за валежи на повече места из цялата страна. Ще продължи да духа умерен до силен вятър от изток-североизток. Дневните температури слабо ще се понижат.

Източник: НИМХ    
времето прогноза
Последвайте ни
Нова схема: Мамят ни по телефона, че от наше име е изтеглен кредит

Нова схема: Мамят ни по телефона, че от наше име е изтеглен кредит

Почитаме паметта на свети мъченик Калистрат и на дружината му

Почитаме паметта на свети мъченик Калистрат и на дружината му

Бойко Борисов: Румен Радев се превърна в партиен лидер

Бойко Борисов: Румен Радев се превърна в партиен лидер

Какво разказват украински бойци за дроновете прехващачи

Какво разказват украински бойци за дроновете прехващачи

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Списъкът с 10-те най-добри двигателя е наситен с хибриди

Списъкът с 10-те най-добри двигателя е наситен с хибриди

carmarket.bg
Желязков: Проучваме възможността за малки модулни реактори
Ексклузивно

Желязков: Проучваме възможността за малки модулни реактори

Преди 2 дни
<p>Залужний разкри истината за войната в Украйна</p>
Ексклузивно

Залужний разкри истината за войната в Украйна

Преди 2 дни
Ескалация в РС Македония, кметът на Скопие атакува премиера
Ексклузивно

Ескалация в РС Македония, кметът на Скопие атакува премиера

Преди 2 дни
Земята се отвори под Банкок, евакуираха хиляди
Ексклузивно

Земята се отвори под Банкок, евакуираха хиляди

Преди 2 дни

Виц на деня

Мъж влиза вкъщи тихо. Жена му пита: – Защо се промъкваш така? – Исках да избегна скандала. – Закъснял си с 10 години, мило...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Крал Чарлз III и кралица Камила отиват на визита във Ватикана</p>

Крал Чарлз III и кралица Камила ще посетят Ватикана през октомври

Свят Преди 38 минути

Визитата ще отбележи и екуменичната дейност на Англиканската църква и Католическата църква

<p>&nbsp;&quot;Умберто&quot; се засили до ураган, застрашава югоизточната част на САЩ</p>

"Умберто" се засили до ураган от четвърта категория, застрашава югоизточната част на САЩ

Свят Преди 57 минути

Тропическата буря "Умберто", която се формира в петък над Атлантическия океан

НАСА планира първата пилотирана мисия до Луната от 50 години насам

НАСА планира първата пилотирана мисия до Луната от 50 години насам

Любопитно Преди 3 часа

Това ще се случи през февруари 2026 г.

<p>Желязков разговаря с Тръмп, какво обсъдиха</p>

Желязков и Доналд Тръмп обсъдиха стратегическото партньорство между България и САЩ

Свят Преди 3 часа

Премиерът участва в традиционния прием, даван от американския президент по повод сесията на Общото събрание на ООН

Тянко от “Игри на волята”: Много хора играят задкулисно (ВИДЕО)

Тянко от “Игри на волята”: Много хора играят задкулисно (ВИДЕО)

Любопитно Преди 3 часа

Toй сподели, че е влязал в предаването с ясната заявка за стратег

Русия залива чешките избори с дезинформация, докато Бабиш води в социологическите проучвания

Русия залива чешките избори с дезинформация, докато Бабиш води в социологическите проучвания

България Преди 4 часа

Ако популисткият десен кандидат спечели, той би могъл да застане на страната на приятелски настроените към Путин лидери в ЕС - Орбан и Фицо

Как да разпознаем дали снимка е генерирана от AI

Как да разпознаем дали снимка е генерирана от AI

Технологии Преди 4 часа

Започва да става все по-трудно без помощници

<p>Желязков от трибуната на ООН: Реформата на ООН не е избор, а необходимост</p>

Росен Желязков от трибуната на ООН: Реформата на ООН не е избор, а необходимост

България Преди 12 часа

Той изтъкна, че Съветът за сигурност също трябва да бъде реформиран

Александра сложи край на участието на Тянко в “Игри на волята”

Александра сложи край на участието на Тянко в “Игри на волята”

Любопитно Преди 12 часа

Брокерът Йордан бе отлъчен от изгнаниците на Блатото

<p>Зеленски:&nbsp;Путин лъже лидерите, които все още разговарят с него</p>

Зеленски: Путин лъже, когато твърди, че руските сили постигат целите си на бойното поле

Свят Преди 12 часа

Той припомни, че е разговарял с Тръмп, който е много добре информиран за ситуацията на фронта и действията на Русия

Иван Гешев вече е адвокат

Иван Гешев вече е адвокат

България Преди 12 часа

Той е регистриран в адвокатската колегия в Перник

Хърватия работи по проект за изграждане на атомна електроцентрала

Хърватия работи по проект за изграждане на атомна електроцентрала

Свят Преди 13 часа

Това заяви хърватският министър на икономиката Анте Шушняр

Израелски изтребители атакуваха "Хизбула" в Ливан

Израелски изтребители атакуваха "Хизбула" в Ливан

Свят Преди 13 часа

Израелските сили казаха, че са атакували съоръжение за производство на ракети с прецизно насочване

Любомир Ганев

Любомир Ганев за полуфинала на Световното по волейбол: Момчетата ще се борят за всяка топка, защото така са научени

България Преди 13 часа

Българите се изправят в събота на полуфинал срещу отбора на Чехия

Лукашенко: Путин има предложение, което Украйна трябва да приеме

Лукашенко: Путин има предложение, което Украйна трябва да приеме

Свят Преди 14 часа

Беларуският президент коментира и заплахата на Зеленски за възможни удари срещу Кремъл

Протест пред централата на „ДПС-Ново начало” в София

Протест пред централата на „ДПС-Ново начало” в София

България Преди 14 часа

Той е организиран от гражданско сдружение „Боец”

Всичко от днес

От мрежата

Какво значи леко мътният поглед при кучетата

dogsandcats.bg

10 от най-популярните средни породи кучета

dogsandcats.bg
1

Хладно и облачно в края на септември

sinoptik.bg
1

Поляк първи спусна Еверест на ски без кислород

sinoptik.bg

4 филма, които всяка жена трябва да гледа сама

Edna.bg

Как да приготвяте яйцата така, че да ви пазят от болести

Edna.bg

Поредно признание за Христо Стоичков

Gong.bg

Роналдо и Бензема - приятелски поздрав между легенди

Gong.bg

Константин за клипа с Емрах: Съжалявам и се извинявам

Nova.bg

Как се отглеждат шампиони: Бабата и вуйчото на волейболната ни гордост Александър и Симеон Николови

Nova.bg