Температурите падат до 8 градуса в събота

Радев: Аз какво съм виновен, че господин Борисов не е премиер

П рез нощта облачността ще е по-често значителна. Превалявания от дъжд ще има на места в планинските райони на Западна България. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Минималните температури ще са между 8 и 13 градуса, за София – около 10 градуса.

В събота

ще преобладава облачно време. На отделни места в югозападните райони ще превали. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 16 и 21 градуса, за София – около 16 градуса. Атмосферното налягане бавно ще се понижава и ще бъде близко до средното за месеца.

В планините

ще бъде облачно. На места в масивите от Западна България ще превали дъжд, по най-високите части на Рила и Пирин дъжд и сняг. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11 градуса, на 2000 метра – около 6 градуса.

По Черноморието

ще е предимно облачно и ветровито. Ще духа умерен до силен силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 18 и 21 градуса. Температурата на морската вода е 22-23 градуса, а вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 19 мин. и залязва в 19 ч. и 15 мин. Продължителност на деня: 11 ч. и 56 мин. Луната в София изгрява в 13 ч. и 3 мин. и залязва в 21 ч. и 38 мин. Фаза на Луната: три дни преди първа четвърт.

В неделя

облачността ще е значителна и на отделни места, главно в Западна България ще има и слаби превалявания от дъжд. Вятърът ще е до умерен, в Северна и Източна България временно силен от изток-североизток. Температурите ще се понижат още и минималните ще бъдат между 6 и 11 градуса, а максималните – между 15 и 20 градуса.

В понеделник

ще се задържи предимно облачно, повишава се вероятността за валежи на повече места из цялата страна. Ще продължи да духа умерен до силен вятър от изток-североизток. Дневните температури слабо ще се понижат.