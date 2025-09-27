Любопитно

Почитаме паметта на свети мъченик Калистрат и на дружината му

Той живял по времето на император Диоклетиан

27 септември 2025
Почитаме паметта на свети мъченик Калистрат и на дружината му
Н а 27 септември почитаме паметта на свети мъченик Калистрат и на дружината му.

Свети Калистрат живял по времето на император Диоклетиан.

Родил се в град Картаген (днес до град Тунис, Северна Африка) и от детска възраст бил възпитан в християнската вяра, защото семейството му било християнско. Един от неговите прадеди през първи век служил като римски войник в Йерусалим при Пилат Понтийски по време на Христовите страдания. Той видял чудесата при Христовата смърт и повярвал в Господ Иисус. Бил просветен във вярата и кръстен от апостолите, а когато се върнал вкъщи, донесъл сред домашните си спасителната вяра в Христос.

А в следващите векове Картаген станал важен център на християнството в Северна Африка.

Така и Калистрат бил роден, кръстен и възпитан като християнин. Като възмъжал, той станал войник. Другите войници го виждали как ставал нощно време и се молел на Бога. Те съобщили на военачалника Персентин, свиреп гонител на християните, че Калистрат е християнин. Персентин веднага му заповядал да принесе жертва на езическите богове, но Калистрат решително отказал. Нанесли му жесток побой, измъчвали го и накрая го хвърлили в морето. Но Божията сила го избавила от смърт, като два делфина го изнесли жив на брега.

Когато видели търпението на Калистрат при ужасния побой и чудото, станало с него, 49 войници повярвали в Иисус Христос.

Те също били жестоко бити и принуждавани да се отрекат от вярата си, после ги затворили в тъмница. Там Калистрат ги научил на основните истини на вярата и ги укрепил духом.

Военачалникът Персентин видял, че не може и с най-ужасни мъчения да склони Калистрат и другите 49 войници да се откажат от християнската си вяра, и затова разпоредил всички да бъдат избити в тъмницата. Така петдесет войници от полка в Картаген пострадали за вярата в Христос в 288 г. По-късно била изградена църква на мястото на техния общ гроб.

