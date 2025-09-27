Русия залива чешките избори с дезинформация, докато Бабиш води в социологическите проучвания

В предстоящите чешки избори се решава съдбата на много ключови въпроси, особено за Русия. Затова не е чудно, че Чехия е залята от про-руска дезинформация напоследък, пише Politico .

Победа на популисткия десен кандидат Андрей Бабиш, който води в социологическите проучвания, би го поставила на масата за преговори на ЕС заедно с Виктор Орбан и Роберт Фицо. Двамата лидери са в дружески отношения с руския президент Владимир Путин и последователно саботират единството на ЕС по въпроса с Украйна.

Настоящият чешки премиер Петр Фиала определи гласуването на 3-4 октомври като битка за геополитическото бъдеще на страната.

"Става дума за посоката на Чешката република. Дали ще останем силна демокрация, с пълна свобода, просперитет, страна, която е твърдо част от Запада… или ще се отдалечим на Изток", каза Фиала на митинг в Плзен, западна Чехия.

На този фон анализаторите предупреждават, че Чехия е подложена на интензивна про-руска пропаганда и дезинформация.

Обемът на фалшивите новини нараства постепенно от пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през февруари 2022 г., достигайки рекордни стойности от около 5 000 статии на месец, според Войтех Бохач, разследващ журналист от чешкия сайт Voxpot.

Напоследък много от политическите послания са се насочили към поставяне под съмнение легитимността на изборите и дори самата стойност на демокрацията, каза Кристина Шефчикова, ръководител на програмата за информационна устойчивост в Пражкия институт за изследвания по сигурността.

"В информационното пространство можем практически да видим прилагането на руската игра на сценарии", добави тя.

Русия не е единствената чужда сила, която се намесва във вътрешните дела на Чехия, Китай също играе видна роля, но влиянието на Русия е най-видимо.

"Русия определено е тема номер едно тук в момента", каза Шефчикова.

Кандидатът на Москва?

Под ръководството на Фиала Чехия е водила инициатива за ускорено снабдяване на Киев с боеприпаси и е приела огромен брой украински бежанци, които сега съставляват около 5% от населението на страната, най-високият дял на глава от населението в ЕС.

Победа на Бабиш, бивш комунист, превърнал се в милиардер и съосновател на крайнодясната група "Патриоти за Европа" в Европейския парламент, би могла да промени това.

Манифестът на партията му обещава да отмени плана за боеприпаси, а в интервюта Бабиш призовава за "компромис" за прекратяване на военните действия в Украйна и избягване на по-широк конфликт с Русия. Партията му ANO също призова за отмяна на законова поправка, която подпомага наказателното преследване на лица, предаващи чувствителна информация на чужди държави, включително Русия.

"Бабиш е против тази инициатива за боеприпаси, против разходите за отбрана, говори за мир без никакви условия", каза Фиала пред Financial Times. "Той помага на Владимир Путин, това е много ясно."

Междувременно Бабиш обвинява Фиала, че се опитва да ескалира конфликта в Украйна, твърдейки, че премиерът "мечтае за война с Русия".

"Президент Тръмп справедливо предупреди президента Зеленски и, по този начин, Европа, че си играе с Трета световна война", каза Бабиш през март.

Линията на Бабиш наподобява тази на управляващата партия в Грузия - "Грузинска мечта", която използва страх от война с Русия, за да оправдае резкия завой от Европа.

Но Томаш Чирхан, политически анализатор в Университета Масарик в Брно, каза, че Бабиш се опитва да спечели гласове, като апелира към част от чешкото общество, загрижено, че увеличените разходи за отбрана ще дойдат за сметка на местните услуги.

Той е "прагматичен популистки политик, който казва това, което трябва, за да получи подкрепа, а не идеологически про-руски човек", отбеляза Чирхан, като посочи "твърдия" му опит с Русия, когато е бил премиер от 2017 до 2021 г.

Много ще зависи дали Бабиш ще формира коалиция с крайнолеви или крайнодесни маргинални партии, които са значително по-открити в анти-ЕС и про-руските си позиции, добави Чирхан.

Отмъщение чрез саботаж

Въпреки че Кремъл последователно отрича чужда намеса в Чехия, потопът от фалшиви новини се вписва в по-широка стратегия, която експертите описват като агресивна хибридна война.

В годишния си доклад, публикуван през юли, чешката разузнавателна служба съобщи, че Русия е използвала приложението Telegram за вербуване на нови агенти, които да шпионират и насочват към хуманитарни и военни обекти, свързани с Украйна.

Много от агентите не са знаели, че работят за Русия, като са били вербувани от посредници.

Говорител на Чешката военна разузнавателна служба, Ян Пейшек каза, че силната подкрепа на страната за Украйна е "довела до реакция под формата на увеличена активност на руските разузнавателни служби на чешка територия, включително кибератаки".

Крайната цел, каза Шефчикова от Пражкия институт за изследвания по сигурността, "е да се насади объркване, страх и несигурност за това кое е истина и кое е реалност".

Борбата с това не е лесна.

Забележете чуждото влияние

Както в много европейски страни, Чехия е забранила руските държавни медии като Sputnik и RT. През март миналата година тя оглави успешна европейска инициатива за санкциониране на новинарския сайт Voice of Europe за водене на про-руска операция за влияние.

Според Бохач от Voxpot, до една четвърт от чешките фалшиви новини директно превеждат или парафразират материали от руските държавни медии. "Има системно нарушаване на санкциите", каза той, обвинявайки липсата на политическа воля за прилагане на правилата.

Говорител на Министерството на външните работи на Чехия заяви, че прилагането на санкциите е от компетенцията на Финансово-аналитичната служба (FAÚ).

Кратката история на Чехия като либерална демокрация означава, че правителството се колебае да се покаже като цензор, според Чирхан.

"Опитите да се закрият някои медии или сайтове, претендиращи, че са дезинформационни, са изключително чувствителна тема", отбеляза той.

Най-добрата защита

Допълнително усложнение в борбата срещу чуждата намеса е, че доказването на руско участие не е винаги лесно, дори за опитни наблюдатели на пропаганда.