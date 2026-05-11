Стрелецът от вечерята отрече да искал, да убие Тръмп

11 май 2026, 18:45
М ъжът, обвинен в преминаване покрай Тайните служби със заредени огнестрелни оръжия и ножове в опит да убие президента Доналд Тръмп по време на Вечерята на кореспондента на Белия дом миналия месец, пледира невинен по четирите обвинения, срещу които е изправен, предава Си Ен Ен.

Прокурорите твърдят, че Коул Томас Алън на 26 април е нахлул през контролно-пропускателния пункт в хотела, където се е провеждала годишната вечеря за пресата, докато президентът и висши служители на администрацията са били на друг етаж.

Алън се яви пред федерален съдия във Вашингтон в понеделник, с оковани ръце и крака, и стоеше до адвоката си, който пледира невинен от негово име.

Той е обвинен за опит за убийство на президента и нападение над федерален служител. 

Адвокатите на Алън твърдят, че тъй като прокурорите по делото трябва да бъдат отстранени, тъй като част от тях са били на вечерята и познават Тръмп.

Съдия Макфадън, изглеждайки скептичен, заяви, че отстраняването на целия офис на прокурора на САЩ във Вашингтон "би било доста голямо искане" и добави, че очаква от прокурорите отговор, дали са били жертви на престъпленията, за които е обвинен Алън.

Източник: CNN    
