Станислав Балабанов упражни правото си на глас

С танислав Балабанов упражни правото си на глас за парламентарните избори ЗА 52-ро Народно събрание в 66 СУ „Филип Станиславов“ в София.

"Гласувах за нормалност, за предвидимост, за практичност в името на традиционния консерватизъм, в името на традициите на българското семейство и нашите деца", каза той.

Право да гласуват на тези предсрочни избори имат 6 575 151 граждани. Изборът може да бъде направен както с хартиена бюлетина, така и чрез машина. Гласуването се извършва по постоянен адрес или по настоящ адрес, ако предварително е подадена съответната декларация. По данни на Централната избирателна комисия общият брой на секциите в страната е 12 721. В 9354 от тях ще има възможност за машинно гласуване, докато в 3367 ще се гласува единствено с хартиени бюлетини.

В изборите за народни представители участват 14 партии, 10 коалиции и 1 независим кандидат в 22 МИР – Смолян. Общият брой на кандидатите е 4783 души, от които 1440 са жени, а 3343 – мъже, сочат данните на ЦИК.