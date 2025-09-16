България

Сметната палата дава болница „Лозенец“ на прокурор

Причината - има съмнениe за извършено престъпление в периода 2022-2023 г.

16 септември 2025, 11:21
Сметната палата дава болница „Лозенец“ на прокурор
Източник: iStock photos/Getty images

С метната палата изпраща на Прокуратурата части от одитния доклад за извършен одит на Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) „Лозенец“ ЕАД за периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2023 г.

Одитът обхваща времето на управление на предишното ръководство на болницата, популярна като „Правителствена“.

При съмнение за престъпление одитната институция изпраща одитния доклад или части от него заедно с материалите на Прокуратурата, според чл. 58, ал. 1 от Закона за Сметната палата. До приключване на наказателното производство данни от доклада не могат да се огласяват.

Затова Сметната палата публикува на интернет страницата си одитния доклад без частите, които са изпратени на Прокуратурата.         

ВАС: Стойчо Кацаров е бил в конфликт на интереси като здравен министър

Още няколко институции са сезирани за нарушения, открити при одита на МБАЛ „Лозенец“. 

За наличие на данни за вреди и нарушения при изпълнението на бюджета и при управлението на имущество, които не съставляват престъпление (чл. 57, ал. 1 от ЗСП), докладът без частта за прокуратурата е изпратен на Агенцията за финансова инспекция и на Комисията за противодействие на корупцията за извършване на необходимите действия за търсене на отговорност.

Докладът е изпратен и на министъра на здравеопазването, а в частта му за нарушенията на процедурите в областта на обществените поръчки - на изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки.

Одитът на МБАЛ „Лозенец“ бе заложен в одитната програма на Сметната палата за 2024 г. и обхваща три области на изследване:

„Управление и основна дейност“, „Финансово състояние и управление на недвижимите имоти“ и „Планиране и възлагане на обществени поръчки“.

Стойчо Кацаров с коментар за луксозния апартамент в болница "Лозенец"

Констатации, които не са изпратени на Прокуратурата и подлежат на публикуване: 

  • През одитирания период МБАЛ „Лозенец“ ЕАД е в тежко финансово състояние

Формира се трайна тенденция дружеството да реализира отрицателен финансов резултат.  Общата стойност на натрупаната загуба за минали години е близо 72 млн. лв., като със загубата от  2023 г. надвишава 94 млн. лв. Размерът на собствения капитал на дружеството, вследствие от натрупаните през годините загуби, намалява и е с почти 50 на сто под размера на записания капитал, въпреки двукратното увеличение на капитала през одитирания период с общо 17 млн. лева. 

  • Задълженията на лечебното заведение в края на одитирания период се увеличават ( от 17 млн. лева през 2022 г. на 25,8 млн. лева през 2023 г.) и  надвишават вземанията, като съществува риск дружеството да не разплаща в срок задълженията си към доставчици и кредитори.
  • Отчетените разходи за 2023 г. се увеличават с близо 4 млн. лева спрямо предходната година – от 58 млн. лева на 62 млн. лв. 
  • Наблюдава се трайна тенденция на генериране на загуби и от дейността на Спортно-оздравителния комплекс „Лозенец“ , което се отразява отрицателно на финансовия резултат на лечебното заведение. За ползването на услугите в комплекса се закупуват абонаментни карти, или се заплаща такса за еднократно посещение.  Служителите на дружеството ползват безплатно плувен басейн и фитнес, а роднините им - с преференции.
  • Управляваните от МБАЛ „Лозенец“ недвижими имоти са 33 с обща балансова стойност 75, 3 млн. лв., към 31.12.2023 г. В това число са поземлен имот с площ над 168 хил. кв. м. с балансова стойност 14 млн. лв. и 32 сгради с балансова стойност 61 млн. лв. Част от сградите и част от поземления имот не се ползват за дейността на лечебното заведение (ЛЗ), но в същото време генерират разходи за поддръжка, амортизации, данъци и такси. 
  • При проведени инвентаризации и при проверка на място по време на одита е установено, че една от сградите, собственост на ЛЗ, не съществува, но не е отписана от баланса на дружеството и за нея се начислени разходи за амортизация, данък сгради и такса смет. 
  • През одитирания период са проведени два търга за отдаване под наем на недвижими имоти, но с допуснати нарушения, сред които липса на определена стъпка за наддаване, непосочване на  ден, място и час за повторно провеждане на търга, непубликувано решение за търга чрез обявление на интернет страниците на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД в определения срок. 
  • Одитният екип е установил, че в лечебното заведение са инсталирани автомати за закуски, напитки и кафе, за които няма сключен договор и не е получаван наем.
  •  Установено е още, че са отдавани оборудвани кабинети под наем, като договорите са сключвани без провеждане на търгове. Наемните вноски не са заплащани от всички наематели в договорените срокове, както поради несвоевременното издаване на фактурите от ЛЗ, така и поради забавяне на плащанията от наемателите.
  •  През одитирания период са открити и възложени 45 обществени поръчки чрез процедури по ЗОП с обща прогнозна стойност близо 25, 5 млн.. без ДДС, като от тях са проверени 19 процедури с обща прогнозна стойност 7 млн. лева. При проведените открити процедури са допуснати несъответствия с правната рамка, като пропуски в документацията, изтекла валидност на изискуеми документи, сключване на договори след изтичане на законоустановения срок и др.

Агенция „Медицински надзор“ проверява болница „Лозенец“

В резултат на извършения одит Сметната палата е дала една препоръка на министъра на здравеопазването и седем препоръки на изпълнителния директор на МБАЛ „Лозенец“.

Източник: Сметна палата    
сметна палата болница лозенец
Последвайте ни
Сметната палата дава болница „Лозенец“ на прокурор

Сметната палата дава болница „Лозенец“ на прокурор

Тръмп пристига във Великобритания в

Тръмп пристига във Великобритания в "есента на недоволството"

"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Инфлуенсър почина след зловещо

Инфлуенсър почина след зловещо "прощално" видео с клоунски грим

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Как да направим дома по-удобен и безопасен за кучето си

Как да направим дома по-удобен и безопасен за кучето си

dogsandcats.bg
<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
Ексклузивно

16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

Преди 5 часа
Ексклузивно

"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Преди 4 часа
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
Ексклузивно

До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

Преди 4 часа
<p>Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване</p>
Ексклузивно

Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Преди 5 часа

Виц на деня

Мъж си купува нов телевизор. Продавачът пита: – Искате ли го с гласово управление? – Не, жена ми вече го има!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Желязков: Правителството се вслушва във всяка критика</p>

Желязков: Правителството се вслушва във всяка критика, за нас е важен политическият прагматизъм

България Преди 14 минути

Премиерът присъства на церемонията по откриване на новата академична година в УНСС

<p>Българите масово търсят екзотични валути</p>

Българите масово търсят екзотични валути за пътувания в Азия

Пари Преди 22 минути

Данните показват, че най-голям е ръстът при китайския юан

<p>Скандални разлики между цените на едро и дребно</p>

"Класически пример за картел": Скандални разлики между цените на едро и дребно

Пари Преди 56 минути

Цената при млякото, сиренето и яйцата у нас е 26% по-висока от средноевропейската, за разлика от средната заплата

Тяло изплува от водите на Гребния канал в Пловдив

Тяло изплува от водите на Гребния канал в Пловдив

България Преди 1 час

На мястото има полицейски патрули и линейка

Решаващ вот преди полуфиналите в „Диви и красиви“

Решаващ вот преди полуфиналите в „Диви и красиви“

Любопитно Преди 1 час

Двама души ще се разделят с любовното риалити

<p>Тръмп отрича да е знаел за удара на Израел по Катар</p>

"Подобно нещо няма да се повтори": Тръмп твърди, че не е бил информиран за удара на Израел по Катар

Свят Преди 1 час

Изявлението му идва, след като сайтът "Аксиос" съобщи, че Нетаняху е уведомил президента на САЩ за атаката малко преди извършването ѝ

Израелският министър на външните работи Израел Кац

Изявление на министъра на отбраната Израел Кац

Свят Преди 1 час

Американският държавен секретар Марко Рубио, говорейки пред журналисти при заминаването си от Израел за Катар, посочи, че офанзивата е започнала

Колко вино и ракия можем да произвеждаме за семейна консумация?

Колко вино и ракия можем да произвеждаме за семейна консумация?

Пари Преди 1 час

Повече информация за любителите на домашното производство на алкохолни напитки прочетете в текста

30-годишен стреля по баща си с въздушна пушка в Свищовско

30-годишен стреля по баща си с въздушна пушка в Свищовско

България Преди 1 час

Той е задържан за 24 часа

Ивайло Мирчев: Пеевски пак се изкара "защитник на народа"

Ивайло Мирчев: Пеевски пак се изкара "защитник на народа"

България Преди 1 час

"Фалшивата му загриженост е жалък опит да си пришие образ на човек, който се грижи за хората, допълни депутатът от ПП-ДБ

Тийнейджъри са глобени с $300 000 за уриниране в супа

Тийнейджъри са глобени с $300 000 за уриниране в супа

Свят Преди 1 час

17-годишните младежи качиха видеоклип в социалните мрежи на пиянската си постъпка

Ужасяващата катастрофа на „Ботевградско шосе“: Колата била с 800 конски сили и състезателни гуми

Ужасяващата катастрофа на „Ботевградско шосе“: Колата била с 800 конски сили и състезателни гуми

България Преди 1 час

Експерти твърдят, че автомобилът е бил тунингован

.

Рубио: Тръмп вероятно ще се срещне със Зеленски следващата седмица

Свят Преди 1 час

Тръмп е провел „многократни разговори с Путин и многократни срещи със Зеленски"

Как да оцелеем и след 15-и септември?!

Как да оцелеем и след 15-и септември?!

Малките неща Преди 1 час

Учим се цял живот - и големите, и малките!

На старта на учебната година: Нови инициативи за безопасно движение

На старта на учебната година: Нови инициативи за безопасно движение

България Преди 2 часа

Старт на ROADPOL и брифинг на „Пътна полиция“ за промените в Закона за движение по пътищата

Шофьор се вряза в кафе-закусвалня в Асеновград

Шофьор се вряза в кафе-закусвалня в Асеновград

България Преди 2 часа

Собственикът на заведението каза, че има значителни щети, но най-важното е, че няма жертви и пострадали

Всичко от днес

От мрежата

10 eсенни плодове и зеленчуци, които можете да споделите с кучето си

dogsandcats.bg

Как да изкъпя котката си

dogsandcats.bg
1

Усещане за късно лято до края на септември

sinoptik.bg
1

Как да облечем учениците на 15 септември

sinoptik.bg

Коя е жената, разбила сърцето на принц Хари (СНИМКИ)

Edna.bg

Днес празнуват имената, които се радват на любов

Edna.bg

Ето какво иска Цветомир Найденов от Левски за звездата на ЦСКА 1948

Gong.bg

От Ботев Пд: Веднага ще предадем ръководството и всички дългове на клуба

Gong.bg

Заради съмнениe за извършено престъпление: Сметната палата дава МБАЛ „Лозенец“ на прокурор

Nova.bg

Директорът на ВиК-Ловеч подаде оставка

Nova.bg