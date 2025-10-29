България

На първо четене приеха: Да има служител по почтеността в публичните предприятия

Със законопроекта се въвежда задължение за внедряване на системи за управление на корупционния риск в държавните предприятия

29 октомври 2025, 15:00
На първо четене приеха: Да има служител по почтеността в публичните предприятия
Източник: ЕПА/БГНЕС

П убличните предприятия да въведат система за управление на корупционния риск, включваща и служител по почтеността, предвиждат приети на първо четене промени в Закона за публичните предприятия. Измененията, внесени от Анна Александрова (ГЕРБ-СДС) и група народни представители, бяха одобрени със 105 гласа „за“, 42 „против“ и 19 „въздържал се“.  

Със законопроекта се въвежда задължение за внедряване на системи за управление на корупционния риск в държавните предприятия

в изпълнение на препоръка на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и като част от мерките, предвидени в Националния план за възстановяване и устойчивост.

Системите за управление на корупционния риск обхващат подбора на висши служители, мерки за предотвратяване на конфликт на интереси, методология за оценка и контрол на корупционните рискове, обучения по етика и почтеност на служителите и въвеждането на ролята на служител по почтеност.  

От името на вносителите Георги Кръстев (ГЕРБ-СДС) допълни, че

се разширяват правомощията на Агенцията за публични предприятия и контрол с това да приемат Кодекс за етично поведение на лицата, заети в публичните предприятия.  

Петър Петров („Възраждане“) коментира, че този законопроект е безсмислен, тъй като в него не вижда реални мерки за противодействие на корупцията и намаляване на корупционния риск. „Не ви трябва служител по почтеността, трябва ви детектор на лъжата с един единствен въпрос „Вземал ли сте нерегламентирано пари по повод изпълнения на своята длъжност?“, каза той.  

Александър Рашев („Има такъв народ“) заяви, че т.нар. служител по почтеността ще провежда обучения за поведението на служителите и изпълнението на този етичния кодекс. Тези обучения ще бъдат периодични, отбеляза той.   

Александър Иванов (ГЕРБ-СДС) каза, че изграждането на система за вътрешен контрол и интегритет е форма на управление на риска и практика в големи международни търговски компании. По думите му това е добра практика от частни компании, която да разработят и българските публични предприятия.

Източник:  БТА/Теодора Цанева    
корупционен риск публични предприятия система за управление на корупционния риск служител по почтеността законодателни промени противодействие на корупцията конфликт на интереси кодекс за етично поведение държавни предприятия НПВУ
Последвайте ни

По темата

Млад мъж преби жена насред Ямбол

Млад мъж преби жена насред Ямбол

Кристофър Шварценегер показа новата си фигура след като свали 30 кг

Кристофър Шварценегер показа новата си фигура след като свали 30 кг

Пратеник на Путин: Войната в Украйна може да приключи до 1 година

Пратеник на Путин: Войната в Украйна може да приключи до 1 година

Елизабет Хърли призна, че има едно нещо, което Били Рей Сайръс няма право да прави с нея

Елизабет Хърли призна, че има едно нещо, което Били Рей Сайръс няма право да прави с нея

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

biss.bg
Някога LS беше огромна лимузина, сега Lexus я превърна в... 6-колесен миниван

Някога LS беше огромна лимузина, сега Lexus я превърна в... 6-колесен миниван

carmarket.bg
Сряда носи слънце и температури до 21 градуса
Ексклузивно

Сряда носи слънце и температури до 21 градуса

Преди 9 часа
Защо в Китай политици и военни просто изчезват?
Ексклузивно

Защо в Китай политици и военни просто изчезват?

Преди 9 часа
29 октомври: Екзекутиран е последният български владетел преди робството
Ексклузивно

29 октомври: Екзекутиран е последният български владетел преди робството

Преди 9 часа
Островът на духовете: Място, което можеш да видиш, но не и да пипнеш
Ексклузивно

Островът на духовете: Място, което можеш да видиш, но не и да пипнеш

Преди 9 часа

Виц на деня

– Скъпа, наистина ли нямаш какво да облечеш за вечеря? – Да, имам гардероб с 50 неща, които „нямат с какво да се комбинират“.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>&quot;Западът води война&quot;: Границата на Литва с Беларус остава затворена</p>

"Западът води война": Границата на Литва с Беларус остава затворена до 30 ноември

Свят Преди 31 минути

Изключения се правят за дипломати, граждани на страни от ЕС и НАТО и Украйна, които напускат Беларус

Израел предупреди: Лидерите на "Хамас" няма да се ползват с имунитет

Израел предупреди: Лидерите на "Хамас" няма да се ползват с имунитет

Свят Преди 42 минути

Той каза това след поредица от удари по ивицата Газа в отговор на обстрел, при който загина израелски войник

Владимир Путин с ранени руски войници от фронта в Украйна

Русия тества ядреното супер торпедо „Посейдон“, Владимир Путин се похвали с успех

Свят Преди 1 час

Владимир Путин, който пи чай с руски войници, ранени в Украйна, в болница в Москва, каза, че тестът е проведен във вторник

,

Прокуратурата ще плаща обезщетения на полицаите, които лежаха в затвора за смъртта на Чората

България Преди 1 час

Преди окончателния край на делото за смъртта на Чората, полицаите бяха обвинени и осъдени за умишлено убийство, заради което лежаха 8 месеца в затвора

Крал Хуан Карлос за Даяна: Студена и дистанцирана, освен пред папараците

Крал Хуан Карлос за Даяна: Студена и дистанцирана, освен пред папараците

Любопитно Преди 1 час

Крал Хуан Карлос разкрива в своите мемоари как е виждал принцеса Даяна по време на летата в Маривент - студена и дистанцирана, с изключение на моментите пред папараците, и отрича слуховете за романс между тях

Червеният кръст осъди "Хамас" за инсценировка с тленни останки

Червеният кръст осъди "Хамас" за инсценировка с тленни останки

Свят Преди 1 час

Предполага се, че на клипа, заснет от дрон, бойци на радикалната палестинска групировка "Хамас" изнасят от сграда тленни останки в чувал

Осъдиха кмета на Дупница за закани към шефа на Районното управление

Осъдиха кмета на Дупница за закани към шефа на Районното управление

България Преди 1 час

Първоинстанционният съд е наложил на подсъдимия наказание от 3 месеца „лишаване от свобода“ с 3-годишен изпитателен срок

Мелания Тръмп показа украсата за Хелоуин в Белия дом

Мелания Тръмп показа украсата за Хелоуин в Белия дом

Любопитно Преди 1 час

Задният вход и стълбищата са украсени с редици от тикви, а пъстри есенни листа каскадно се спускат между колоните на Южния портик

Три институции обединяват усилия за Националната детска болница

Три институции обединяват усилия за Националната детска болница

България Преди 1 час

<p>&quot;Човешки останки намерени в чували&quot; -&nbsp;ужасяваща находка в Мексико</p>

Откриха 48 чувала с човешки останки в Мексико

Свят Преди 1 час

Местните експерти свързват събитието с дейността на "Картелът на новото поколение Халиско“

Харковска област

Какво постигна Украйна с удара по Белгородския язовир?

Свят Преди 1 час

Проруски източници предупреждават за нарастващ риск за позициите на Русия в Харковска област

Агент на САЩ вербувал пилот на Мадуро да отклони самолета му

Агент на САЩ вербувал пилот на Мадуро да отклони самолета му

Свят Преди 1 час

През 2020 г. федералвите власти в САЩ повдигнаха на Мадуро обвинения в наркотероризъм

<p>Опасна маймуна с COVID-19 и венерически болести е на свобода&nbsp;</p>

Опасна маймуна с COVID-19 и венерически болести е на свобода след катастрофа

Свят Преди 1 час

Маймуните са заразни с COVID-19, хепатит C и херпес и са „агресивни към хората“

Председателят на Държавния резерв: Има достатъчно запаси на горива, готови сме за намеса

Председателят на Държавния резерв: Има достатъчно запаси на горива, готови сме за намеса

България Преди 1 час

В понеделник „Лукойл“ съобщи, че възнамерява да продаде международните си активи

Сигнали за бомби във френското и в американското посолство в София

Сигнали за бомби във френското и в американското посолство в София

България Преди 2 часа

Сградите са били претърсени

Снимката е илюстративна

Бебе от Португалия, миришещо на гнила риба, изуми лекарите

Любопитно Преди 2 часа

Миризмата била неприятна и силна, особено около главата и ръцете на 12-месечното момченце

Всичко от днес

От мрежата

Защо изпражненията на кучето ми са зелени?

dogsandcats.bg

9 породи кучета, идеални за домошари

dogsandcats.bg
1

Започва "сиромашко" лято

sinoptik.bg
1

Пуснаха 3000 руски есетри в Дунав

sinoptik.bg

Джордж Клуни отново разтревожи Амал с навиците си

Edna.bg

13-годишната дъщеря на Бионсе дефилира в копринен корсет с дълбоко деколте

Edna.bg

Илиан Илиев: Подценихме ситуацията, но за ЦСКА трофеите винаги са цел

Gong.bg

Билетите за гостуването на Лудогорец на Ференцварош вече са в продажба

Gong.bg

Григор Димитров се оттегли от Мастърса в Париж

Nova.bg

Сигнали за бомба в посолствата на Франция и САЩ в София

Nova.bg