Задържаха мъж, подал фалшив сигнал за бомба на жп гарата в София

20 януари 2026, 09:06
Задържаха мъж, подал фалшив сигнал за бомба на жп гарата в София
М ъж от Свищов е задържан за подаване на фалшив сигнал за взривно устройство на централната жп гара в София. Това съобщават от Областна дирекция на МВР – Велико Търново.

От там уточняват, че около 21:30 часа снощи на тел. 112 е получен сигнал за бомба на жп гара – София, а телефона, от който е подаден е локализиран на територията на град Свищов.

От проведени незабавни действия по разследването минути по-късно в дома си е установен подателя – 42-годишен местен жител.

Той е задържан за срок до 24 часа. По случая е започнато досъдебно производство.

