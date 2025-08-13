България

Комисията за противодействие на корупцията проверява сигнала за бонусите в АПИ

Над 2,2 млн. лв. бонуси са раздадени за миналата година, твърдят от "Института за пътна безопасност"

Комисията за противодействие на корупцията проверява сигнала за бонусите в АПИ
Н ад 2 милиона и 270 хиляди лева бонуси са раздадени на шефовете в АПИ за миналата година, твърдят от "Института за пътна безопасност".

От БНТ твърдят, че разполагат с документ, според който парите не са били разпределени между всички служители, а само на 174 началници на различни звена в системата на агенцията.

От там са отправили официално запитване към Управителния съвет на АПИ и министъра на регионалното развитие за критериите, по които са избрани служителите с бонуси, както и какви допълнителни пари са получили председателя и членовете на Управителния съвет. 

От АПИ заявяват, че парите са платени на всички служители в АПИ, Областните пътни управления, Националното толуправление и Института по пътища и мостове, като това е станало съобразно годишните атестации на служителите в съответните структури:

„Допълнителните възнаграждения на служители в Централната администрация на Агенция „Пътна инфраструктура“, Областните пътни управления, Института по пътища и мостове и Националното ТОЛ управление са изплатени на основание чл. 21г, т. 1 от Закона за пътищата и във връзка с чл. 107а, ал. 14, т. 5 от Кодекса на труда, чл. 67, ал. 7, т. 5 от Закона за държавния служител, както и чл. 24, ал. 1 и ал. 2 и чл. 25, ал. 1 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация. Нормативната база ясно и точно регламентира предоставянето им и това е валидно за всички работещи в държавната администрация“.

От Софийската градска прокуратура са съобщили за обществената телевизия, че през месец юни е подаден сигнал, в който има данни за извършено престъпление във връзка с изплатените в АПИ допълнителни възнаграждения. На 1 юли е възложена проверка, която да се извърши от Комисията за противодействие на корупцията. Срокът за приключване на проверката е 2 месеца.

Какво знаем по темата?

Какво знаем по темата?

Над 2 милиона и 270 хиляди лева бонуси са раздадени на шефовете в АПИ за миналата година, твърдят от "Института за пътна безопасност". Според отворено писмо изпратено до медиите, допълнителните средства са раздадени за "добре свършена работа". 

От неправителствената организация твърдят, че сумата от 2 274 654 лева е разпределена между тримата членове на УС на АПИ и директорите в Агенцията. Отправят въпроси към председателя на УС инж. Йордан Вълчев за причините и основанията да се раздадат тези бонуси към заплатите.

От БНТ са отправили запитване към Агенция "Пътна инфраструктура", от където е получен отговор, че парите са платени на всички служители в АПИ, Областните пътни управления, Националното толуправление и Института по пътища и мостове, като това е станало съобразно годишните атестации на служителите в съответните структури.

Колко служители са получили бонуси?

В централното управление на АПИ работят 358 служители, в областните пътни управления са 1080 души, В толуправлението 911, а в Института за пътища и мостове - 68.

Или общо 2417 служители са получили годишни бонуси към заплатите си. Това прави средно по 941,11 лв. на служител.

Съгласно правилата, обаче парите не са разпределени по равно, а съгласно атестационните оценки. Друго условие е сумата да не надвишава 50% от индивидуалната месечна работна заплата.

От Vesti.bg потърсихме за коментар Мила Карамихова, директор „Връзки с обществеността“ в АПИ. Тя отказа да коментира повече въпроса, като обясни, че позицията на АПИ вече е била разпратена до всички медии в понеделник. 

 

АПИ Бонуси Допълнителни възнаграждения Прокуратура Разследване Корупция Държавна администрация Обществени средства Институт за пътна безопасност Служители
