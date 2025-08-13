Комисията за противодействие на корупцията проверява сигнала за бонусите в АПИ

Н ад 2 милиона и 270 хиляди лева бонуси са раздадени на шефовете в АПИ за миналата година, твърдят от "Института за пътна безопасност".

От БНТ твърдят, че разполагат с документ, според който парите не са били разпределени между всички служители, а само на 174 началници на различни звена в системата на агенцията.

От там са отправили официално запитване към Управителния съвет на АПИ и министъра на регионалното развитие за критериите, по които са избрани служителите с бонуси, както и какви допълнителни пари са получили председателя и членовете на Управителния съвет.

От АПИ заявяват, че парите са платени на всички служители в АПИ, Областните пътни управления, Националното толуправление и Института по пътища и мостове, като това е станало съобразно годишните атестации на служителите в съответните структури:

„Допълнителните възнаграждения на служители в Централната администрация на Агенция „Пътна инфраструктура“, Областните пътни управления, Института по пътища и мостове и Националното ТОЛ управление са изплатени на основание чл. 21г, т. 1 от Закона за пътищата и във връзка с чл. 107а, ал. 14, т. 5 от Кодекса на труда, чл. 67, ал. 7, т. 5 от Закона за държавния служител, както и чл. 24, ал. 1 и ал. 2 и чл. 25, ал. 1 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация. Нормативната база ясно и точно регламентира предоставянето им и това е валидно за всички работещи в държавната администрация“.

От Софийската градска прокуратура са съобщили за обществената телевизия, че през месец юни е подаден сигнал, в който има данни за извършено престъпление във връзка с изплатените в АПИ допълнителни възнаграждения. На 1 юли е възложена проверка, която да се извърши от Комисията за противодействие на корупцията. Срокът за приключване на проверката е 2 месеца.

Колко служители са получили бонуси?

В централното управление на АПИ работят 358 служители, в областните пътни управления са 1080 души, В толуправлението 911, а в Института за пътища и мостове - 68.

Или общо 2417 служители са получили годишни бонуси към заплатите си. Това прави средно по 941,11 лв. на служител.

Съгласно правилата, обаче парите не са разпределени по равно, а съгласно атестационните оценки. Друго условие е сумата да не надвишава 50% от индивидуалната месечна работна заплата.

От Vesti.bg потърсихме за коментар Мила Карамихова, директор „Връзки с обществеността“ в АПИ. Тя отказа да коментира повече въпроса, като обясни, че позицията на АПИ вече е била разпратена до всички медии в понеделник.