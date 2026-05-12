„Ще те изкормя и закопая“: Рецидивист преби с кристален пепелник жената, с която живее в „Люлин“

Софийска районна прокуратура повдигна две тежки обвинения срещу 44-годишния Й.С. и поиска от съда постоянното му оставане в ареста след бруталния среднощен терор в условията на домашно насилие

12 май 2026, 12:23
С офийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност и задържа под стража 44-годишен криминално проявен мъж, проявил изключителна жестокост спрямо жената, с която съжителства в столичния квартал „Люлин“. Обвиняемият е нанесъл телесна повреда на пострадалата, атакувайки я с опасен предмет в областта на главата, след което е отправил към нея смразяващи закани за убийство. С оглед на високата обществена опасност на деянието и богатото криминално минало на извършителя, наблюдаващият прокурор е предприел незабавни действия за изолирането му от обществото.

Среднощен терор с кристален пепелник и смъртни заплахи

Инцидентът е станал в ранните часове на 10 май 2026 г., около 03:30 часа, в частен апартамент в жилищния комплекс „Люлин“. Събраните в хода на първоначалното разследване доказателства сочат, че между обвиняемия Й.С. и жената, с която споделя едно домакинство, е възникнал конфликт. В разгара на скандала 44-годишният мъж е грабнал тежък кристален пепелник и е нанесъл силен удар по главата на жертвата. С това си действие той ѝ е причинил лека телесна повреда, съпроводена с болка и страдание.

Агресията обаче не е спряла дотук. Непосредствено след физическото нападение, Й.С. е отправил директни и конкретни закани с убийство, които са предизвикали основателен и реален страх за живота на пострадалата. Според официалните данни от разследващите органи, думите на нападателя са били: „Ще те изкормя, ще те убия, ще ходиш при майка ти и ще те закопая“.

Прокуратурата настоява за постоянен арест за многократно осъждания нападател

По случая е образувано досъдебно производство, по което Й.С. е привлечен в качеството на обвиняем за две престъпления:

За причиняване на телесна повреда в условията на домашно насилие (по чл. 131, ал. 1, т. 5а, във връзка с чл. 130, ал. 1 от Наказателния кодекс);

За закана с убийство, извършена в условията на домашно насилие (по чл. 144, ал. 3, т. 1 и т. 3, във връзка с ал. 1 от Наказателния кодекс).

Законът предвижда ефективно наказание „лишаване от свобода“ и за двете деяния. От държавното обвинение подчертават, че обвиняемият Й.С. е фигура с висока степен на криминална проявеност и е осъждан многократно за различни провинения в миналото.

Първоначално с постановление на наблюдаващия прокурор мъжът е бил задържан за срок до 72 часа. Днес, 12 май 2026 г., прокуратурата внесе официално искане в Софийския районен съд за определяне на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“ спрямо рецидивиста, за да се предотврати рискът той да извърши друго престъпление или да се укрие.

Източник: Софийска районна прокуратура    
Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината

Как „божествените видения" предсказаха падането на СССР

Празник е! Вижте кой има имен ден днес

Коя е малката Швейцария?

По контракта "Боташ": Shell ще достави 1 танкер LNG до терминал в Турция

Фон дер Лайен: ЕС ще предприеме действия срещу социалните мрежи, за да защити децата

„Брънч за начинаещи" с ексклузивна премиера в NOVA PLAY

Украински антикорупционни служби обявиха бившия началник на кабинета на Зеленски за заподозрян по дело за пране на пари

Откриха тяло на мъж на жп линията между Змейово и Стара Загора

Заплетено предизвикателство определя звездните финалисти в Hell's Kitchen

Пребиха и ограбиха мъж край Етрополе, двама арестувани

Кая Калас: Трябва да бъдем в състояние сами да произвеждаме въоръжението, което ни е необходимо

Любов по розовото трасе: Историята на младоженците, които впечатлиха света на „Джиро д'Италия"

ГЕРБ-СДС ще подкрепи внесените от "Прогресивна България" законопроекти

Трагедия край Варна: Багер блъсна и уби 80-годишен пешеходец в участък в ремонт

„Миришете невероятно!": Амал Клуни изненада кралица Камила с комплимент на гала в Лондон

Три държави, бойкотиращи Евровизия, няма да излъчат конкурса заради Израел

Трима пострадали след извънредно кацане на летище в Атина

„Сложихте онази малка гад на мястото ѝ" – Род Стюарт похвали крал Чарлз

