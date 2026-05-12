„Ще те изкормя и закопая“: Рецидивист преби с кристален пепелник жената, с която живее в „Люлин“

С офийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност и задържа под стража 44-годишен криминално проявен мъж, проявил изключителна жестокост спрямо жената, с която съжителства в столичния квартал „Люлин“. Обвиняемият е нанесъл телесна повреда на пострадалата, атакувайки я с опасен предмет в областта на главата, след което е отправил към нея смразяващи закани за убийство. С оглед на високата обществена опасност на деянието и богатото криминално минало на извършителя, наблюдаващият прокурор е предприел незабавни действия за изолирането му от обществото.

Среднощен терор с кристален пепелник и смъртни заплахи

Инцидентът е станал в ранните часове на 10 май 2026 г., около 03:30 часа, в частен апартамент в жилищния комплекс „Люлин“. Събраните в хода на първоначалното разследване доказателства сочат, че между обвиняемия Й.С. и жената, с която споделя едно домакинство, е възникнал конфликт. В разгара на скандала 44-годишният мъж е грабнал тежък кристален пепелник и е нанесъл силен удар по главата на жертвата. С това си действие той ѝ е причинил лека телесна повреда, съпроводена с болка и страдание.

Агресията обаче не е спряла дотук. Непосредствено след физическото нападение, Й.С. е отправил директни и конкретни закани с убийство, които са предизвикали основателен и реален страх за живота на пострадалата. Според официалните данни от разследващите органи, думите на нападателя са били: „Ще те изкормя, ще те убия, ще ходиш при майка ти и ще те закопая“.

Прокуратурата настоява за постоянен арест за многократно осъждания нападател

По случая е образувано досъдебно производство, по което Й.С. е привлечен в качеството на обвиняем за две престъпления:

За причиняване на телесна повреда в условията на домашно насилие (по чл. 131, ал. 1, т. 5а, във връзка с чл. 130, ал. 1 от Наказателния кодекс);

За закана с убийство, извършена в условията на домашно насилие (по чл. 144, ал. 3, т. 1 и т. 3, във връзка с ал. 1 от Наказателния кодекс).

Законът предвижда ефективно наказание „лишаване от свобода“ и за двете деяния. От държавното обвинение подчертават, че обвиняемият Й.С. е фигура с висока степен на криминална проявеност и е осъждан многократно за различни провинения в миналото.

Първоначално с постановление на наблюдаващия прокурор мъжът е бил задържан за срок до 72 часа. Днес, 12 май 2026 г., прокуратурата внесе официално искане в Софийския районен съд за определяне на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“ спрямо рецидивиста, за да се предотврати рискът той да извърши друго престъпление или да се укрие.