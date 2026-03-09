Шофьор се вряза в автокъща край Стара Загора, помете шест автомобила

Ш офьор блъсна шест коли, намиращи се в автокъща, и избяга. Това съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР в Стара Загора. По първоначална информация в събота, малко след 22:30 часа, по главния път Стара Загора- Нова Загора се е движил лек автомобил, собственост на 49-годишна жена, но управляван от мъж. По време на движението водачът изгубил контрол над автомобила и минал през оградната мрежа и влязъл в двора на автокъщата, при което причинил имуществени вреди на шест автомобила, паркирани в двора на автокъщата.

Кола се заби в павилион и помете паркирани автомобили

След това напуснал местопроизшествието пеша и се укрил. След проведени оперативно-издирвателни мероприятия шофьорът на лекия автомобил е установен- мъж на 51години.

Работата по случая продължава.

Шофьор се вряза в паркирана кола в Стамболийски, след което избяга

Припомняме, че двама мъже пострадаха, след като кола се удари в търговски обект в Стара Загора.