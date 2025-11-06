Шофьор почина в ученически автобус в Златоград

Ш офьор на 66 години почина днес зад волана на ученически автобус в Златоград.

Това съобщи пред "Фокус“ Елена Стоилова – говорител на Областната дирекция на МВР - Смолян.

Сигналът за смъртта е получен в 10:40 часа и е подаден от случаен гражданин. На водача му е прилошало е и спрял на пътното платно на изхода на града на ул. "България“.

Най-вероятно е получил инсулт или инфаркт. Той все пак е успял да предотврати възможен инцидент на пътя. В автобуса не са пътували пътници.

Пристигналият на място екип на спешна помощ е констатирал смъртта на шофьора на автобуса. Водачът е от неделинското село Върлино, каза още Стоилова.