България

САЩ и България разширяват партньорството в ядрената енергетика

16 януари 2026, 09:51
САЩ и България разширяват партньорството в ядрената енергетика
Източник: iStock/Guliver Images

Д ържавният департамент на САЩ чрез посолството на САЩ в България – в партньорство с Университета за национално и световно стопанство (УНСС) и Българския енергиен холдинг (БЕХ) – проведе два семинара вчера, посветени на ангажирането на заинтересованите страни и индустриалните приложения на малките модулни реактори (ММР), съобщиха от Посолството.

В семинарите участваха представители на БЕХ, негови дъщерни дружества и други ключови български партньори. Инициативата беше реализирана в рамките на продуктивното сътрудничество по програмата „Основополагаща инфраструктура за отговорно използване на технологията на малките модулни реактори“ (FIRST) на Държавния департамент на САЩ.

Стартирала през 2019 г., FIRST е водещата програма за държави, които проучват потенциала на ядрената енергия като цяло, и в частност на ММР, за задоволяване на своите енергийни потребности при спазване на най-високите стандарти за ядрена сигурност, безопасност и неразпространение. Програмата FIRST оползотворява американския опит и инфраструктура в областта на ядрената енергетика за граждански цели; тя подпомага международните партньори при вземането на отговорни решения за внедряване на технологии за ММР, поставяйки тези най-високи стандарти като основополагащи критерии при вземането на решения за бъдещо внедряване на реактори.

Директорът на Центъра за подкрепа на ядрената сигурност към УНСС, проф. Светослав Спасов, отбеляза, че проведените дискусии по време на семинара подчертават значението на информирания и институционален диалог по сложни енергийни въпроси.

„Тези семинари предоставиха важна възможност за публичните институции в енергетиката и енергийните дружества в България да участват в структурирана, експертна дискусия относно технологиите на малки модулни реактори. Университетите имат ключова роля в създаването на неутрална и информирана среда за диалог по теми от национално значение“, заяви проф. Спасов.

Временно управляващият Посолството на САЩ г-н Х. Мартин Макдауъл отбеляза значението на събитието за двустранното сътрудничество и експертния обмен.

„Съединените щати сe гордеят с откритите и информирани дискусии с българските си партньори чрез програмата FIRST по въпросите на ядрената енергетика за граждански цели при спазване на най-високите международни стандарти за безопасност, сигурност и неразпространение. Тези семинари ще допринесат за укрепване на техническите познания и ангажираността на заинтересованите страни сред държавните енергийни дружества в България“, заяви г-н Макдауъл.

Семинарите са част от развиващото се сътрудничество между САЩ и България, насочено към повишаване на енергийната сигурност, обмен на международни добри практики и подкрепа за отговорни подходи към нововъзникващите енергийни технологии.

Източник: БГНЕС    
Малки модулни реактори Ядрена енергетика Програма FIRST Енергийна сигурност Сътрудничество САЩ-България Енергийни семинари Държавен департамент на САЩ УНСС БЕХ Ядрена сигурност
