Родилното отделение в Перник възобнови работата си

През юли отделението временно преустанови дейност

13 август 2025, 22:31
О тделението по акушерство и гинекология (АГ) към Многопрофилната болница за активно лечение "Рахила Ангелова" в Перник възобнови работата си. Това съобщи пред БТА началникът му д-р Ивайло Лазов.

През юли отделението временно преустанови дейност поради невъзможност за осигуряване на 24-часово медицинско обслужване. Мярката, продължила до края на месеца, наложи родилки от Перник да се пренасочват към столични лечебни заведения.

Лазов уточни, че АГ отделението в областния град е заработило на 4 август. В момента по график в него работят три местни акушерки, а с дежурства им помагат и няколко техни колежки от Кюстендил. През есента се очаква и останалият персонал на отделението да се върне на работа, поясни още Лазов.

