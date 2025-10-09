Реките Янтра и Джулюнска достигнаха критични нива, достъпът до църквата "Св. 40 мъченици" е блокиран

Р ека Янтра във Велико Търново и река Джулюнска в община Лясковец достигнаха критичните си нива за наводнения. Откъснат е достъпът до църквата "Св. 40 мъченици". В Свищов се активира ново свлачище.

Няма риск за църквата, въпреки че водата е навлязла и в двора. През последното денонощие най-много дъжд във Великотърновска област е паднал в община Стражица – 57 литра на квадратен метър. Към 10.00 часа тази сутрин най-критични са нивата на Янтра и река Джулюнска, съобщи за БНР областният управител Юлия Мутафчиева.

"Нивото на река Янтра в кв. "Чолаковци" е 5 метра при критична кота 6 метра. Река Джулюнска в община Лясковец е 5 метра, наблюдава се. Критичната кота е 6 метра", посочи тя.

В Свищов се активира ново свлачище. Засегнат е район в западната част на града.

"Днес на място са представители на "Геозащита – Плевен". Има откъсване на земни маси. Към момента няма създадена критична обстановка за живеещите там", допълни Мутафчиева.

Придошлата река Янтра е създала рискова ситуация с довличането на огромни дървета под Александровския мост между село Първомайци и Горна Оряховица.

"Пътят ще бъде затворен днес от 13.00 часа, за да бъде почистен мостът", допълни областният управител Юлия Мутафчиева.

Валежите в областта спряха. Започва оглед на мостовете и водостоците.