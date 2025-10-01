Разследват причините за пожара в Свиленград

П родължават процесуално-следствените действия за установяване причините за пожара, възникнал във вторник в квартал "Простор" в Свиленград, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР (ОДМВР) в Хасково.

Пожар в Свиленград, изгоряха къщи и автомобили

Две постройки бяха засегнати от огъня, който възникна към 14:30 часа и заплаши електрическа подстанция, местната Многопрофилна болница за активно лечение и магазин, а началникът на местната пожарна Ивелин Тонев предположи първоначално, че става дума за човешка небрежност.

От ОДМВР - Хасково обобщават, че вследствие на пожара са изгорели 150 декара сухи треви и храсти, около 20-30 декара частни лозя и два покрива на къщи и част от конструкцията им. Пострадали няма.