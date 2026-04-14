Разкриха лаборатория за синтетични наркотици в Сливен

По случая има двама задържани

14 април 2026, 11:53
Разкриха лаборатория за синтетични наркотици в Сливен
Източник: iStock photos/Getty images

Л аборатория за производство на синтетичен наркотик е разкрита при акция на сектор „Криминална полиция“ към Районно управление (РУ)–Сливен, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР. 

През почивните дни на адрес в Сливен са намерени и иззети опаковки с кристалообразно вещество, реагирало положително при полеви тест за наркотици. Иззети са също различни предмети, течности и вещества, използвани за производството на наркотични вещества.

Разкриха нарколаборатория в Сливен

По случая има двама задържани. Образувано е досъдебно производство, а работата по него продължава.

Действията са част от ежедневния контрол на криминалистите, които осъществяват наблюдение на лица с криминални прояви и извършват проактивни проверки в квартали и населени места с цел противодействие на наркоразпространението и престъпленията срещу политическите права на гражданите.

Разкриха нарколаборатория в близост до три учебни заведения в Сливен

При отделен случай полицейски служители от РУ–Твърдица са установили притежание на наркотични вещества. На 13 април е извършена проверка на жена от град Шивачево, която не е известна на полицията. В нея е открита опаковка със суха листна маса, реагирала положително при тест за наркотици.

Хванаха бивш полицай, разпространявал дрога

Жената е задържана за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

В края на март сигнал за конфликт доведе до разкриване на прекурсори и наркотици при полицейска проверка в Сливен.

Източник: Кореспондент на БТА в Сливен Велина Василева    
Близо 2500 души са потърсили помощ в „Пирогов“ по Великден

Близо 2500 души са потърсили помощ в „Пирогов“ по Великден

"Иска цялото внимание върху нея": Меган Маркъл прикова погледите на парти на Netflix

Стотици отменени полети в Германия

Стотици отменени полети в Германия

Танцът на унгарски депутат стана хит след съкрушителния разгром на Орбан

Танцът на унгарски депутат стана хит след съкрушителния разгром на Орбан

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
9 често срещани спешни случаи при котките

9 често срещани спешни случаи при котките

dogsandcats.bg
„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт
Ексклузивно

„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт

Преди 6 дни
<p>Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран</p>
Ексклузивно

Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран

Преди 6 дни
<p>В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?</p>
Ексклузивно

В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?

Преди 7 дни
<p>Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?</p>
Ексклузивно

Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?

Преди 7 дни
<p>Специалният представител на Путин с остри критики към ЕС за отказа от руска енергия</p>

Кирил Дмитриев: Европейците, останали без гориво, климатик и работа, ще запомнят решенията на Фон дер Лайен и Кая Калас

Специалният представител на Путин с остри критики към ЕС за отказа от руска енергия

Шок в Холивуд: Руби Роуз обвини Кейти Пери в сексуално посегателство

Шок в Холивуд: Руби Роуз обвини Кейти Пери в сексуално посегателство

Актрисата Руби Роуз обвини Кейти Пери в сексуално посегателство отпреди 20 години в Мелбърн. Докато Роуз споделя за тежка травма и психологическа манипулация, екипът на певицата определи твърденията като „опасни и безразсъдни лъжи“

Цените отново нагоре: Малката потребителска кошница е поскъпнала с 2% за месец

Цените отново нагоре: Малката потребителска кошница е поскъпнала с 2% за месец

Най-силно нарастване се отчита при цената на зеленчуците

Стрелба в училище в Турция, десетки са ранени

Стрелба в училище в Турция, десетки са ранени

Асоциацията на прокурорите: Под маската на реформа се готви антикорупционен орган с прекомерна власт

Асоциацията на прокурорите: Под маската на реформа се готви антикорупционен орган с прекомерна власт

Блясък в Белия дом: Доналд и Мелания Тръмп посрещнаха кралската двойка на Нидерландия

Блясък в Белия дом: Доналд и Мелания Тръмп посрещнаха кралската двойка на Нидерландия

Нидерландският крал Вилем-Александър сам пилотира самолета си до САЩ за работна визита при Доналд Тръмп. Срещата в Белия дом е прелюдия към очакваното в края на април историческо първо държавно посещение на британския монарх крал Чарлз III

<p>МВР е иззело 1 млн. евро при акции срещу купуването на гласове до момента</p>

Кандев: МВР е иззело 1 млн. евро при акции срещу купуването на гласове до момента

Краят идва по-бързо: Учени съкратиха живота на Вселената заради теория на Хокинг

Краят идва по-бързо: Учени съкратиха живота на Вселената заради теория на Хокинг

В основата на тази драматична ревизия стои радиацията на Хокинг – теория, предложена от физика Стивън Хокинг през 1975 г., според която черните дупки не са напълно „черни“, а много бавно изпускат частици

Опасна игра: 15-годишно момиче без книжка вози младежи върху тавана на кола в Генерал Тошево

Опасна игра: 15-годишно момиче без книжка вози младежи върху тавана на кола в Генерал Тошево

Необичаен инцидент в Генерал Тошево завърши с ранени, след като 15-годишно момиче пое волана на автомобил. Двама 18-годишни младежи паднаха от тавана на колата в движение, като единият от тях е собственикът на превозното средство

<p>&bdquo;Синьото злато&ldquo;, което изтича между пръстите ни: Шест държави на прага на водния апокалипсис</p>

Държавите, в които водата е по-ценна от златото

Недостигът на вода е задълбочаващ се проблем, пред който са изправени редица държави

Румънци пребиха мъж до смърт пред очите на сина му в Италия

Румънци пребиха мъж до смърт пред очите на сина му в Италия

По повод убийството италианският вицепремиер Матео Салвини призова убийците на Джакомо да бъдат наказани най-сурово, независимо от възрастта и националността им

САЩ настояват ядрената програма на Иран да бъде замразена за 20 години

САЩ настояват ядрената програма на Иран да бъде замразена за 20 години

До договореност обаче засега не се е стигнало

БезГранично: Какво трябва да знаете за живота в Естония

На север, там, където Балтийско море среща иновациите, една малка, но смела нация тихо пренаписва правилата на бъдещето

Абокати в салона за красота: Кой ни влива забранени „коктейли“ и защо е опасно

Абокати в салона за красота: Кой ни влива забранени „коктейли“ и защо е опасно

Енергийният министър открива Националното хранилище за радиоактивни отпадъци

Енергийният министър открива Националното хранилище за радиоактивни отпадъци

То е предназначено за преработени и обезопасени радиоактивни отпадъци, генерирани единствено на територията на България

FT: ЕС постави 27 условия пред новия премиер на Унгария

FT: ЕС постави 27 условия пред новия премиер на Унгария

Според информацията на изданието, сред условията са отблокирането на кредита за Украйна в размер на 90 млрд. евро и отмяната на ветото върху пакета от санкции срещу Москва

11 породи кучета със силен характер и собствено мнение

dogsandcats.bg

Скритият риск във високата трева, който повечето собственици на кучета пренебрегват

dogsandcats.bg
1

Магията на магнолиите в Екопарк-Варна

sinoptik.bg
1

Как се излюпват фазаните

sinoptik.bg

Владо Карамазов: Дъщерята на Вергов беше развейпрах, а днес звезда

Edna.bg

Историята на Ейдриън Броуди, който стигна до върха по най-трудния начин 

Edna.bg

Неприятно: сезонът за капитана на България приключи, ще се оперира

Gong.bg

Левски и ЦСКА си спрягат дерби за юноша на Спортинг Лисабон

Gong.bg

15-годишна вози двама на тавана на кола, те паднали в движение

Nova.bg

Жена е с тежки изгаряния и опасност за живота, след като е била запалена в Силистренско

Nova.bg