Разкриха лаборатория за синтетични наркотици в Сливен

Л аборатория за производство на синтетичен наркотик е разкрита при акция на сектор „Криминална полиция“ към Районно управление (РУ)–Сливен, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР.

През почивните дни на адрес в Сливен са намерени и иззети опаковки с кристалообразно вещество, реагирало положително при полеви тест за наркотици. Иззети са също различни предмети, течности и вещества, използвани за производството на наркотични вещества.

По случая има двама задържани. Образувано е досъдебно производство, а работата по него продължава.

Действията са част от ежедневния контрол на криминалистите, които осъществяват наблюдение на лица с криминални прояви и извършват проактивни проверки в квартали и населени места с цел противодействие на наркоразпространението и престъпленията срещу политическите права на гражданите.

При отделен случай полицейски служители от РУ–Твърдица са установили притежание на наркотични вещества. На 13 април е извършена проверка на жена от град Шивачево, която не е известна на полицията. В нея е открита опаковка със суха листна маса, реагирала положително при тест за наркотици.

Жената е задържана за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

