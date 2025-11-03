България

Пускат поетапно парното в София

3 ноември 2025, 11:18
Пускат поетапно парното в София
Източник: iStock Photos/Getty Images

О т вторник, 4 ноември, "Топлофикация София" започва поетапното общо пускане на отоплението в София, съобщиха от дружеството. От там допълват, че според метеорологичната прогноза за следващите 7-10 дни предстои захлаждане и понижение на максималните температури.

Абонатите, които имат желание за по-късно пускане на отоплението, следва да подадат официално заявление в клиентски център на дружеството. То трябва да бъде придружено с протокол от решение на Общо събрание на етажната собственост.

Стартът на отоплителния сезон тази година е близо две седмици след този от миналата година, когато поетапното включване на отоплението започна от 21 октомври.

От "Топлофикация София" напомнят, че е важно клиентите да приключат всички ремонти по вътрешните инсталации и да ги запълнят, ако са източени. Отоплението няма да бъде включено в сградите, в които вътрешната отоплителна инсталация не е запълнена.

Препоръчваме на клиентите да отворят на максимална степен регулиращите вентили на радиаторите си, за да не се налага допълнително обезвъздушаване на отоплителните тела. Важно е абонатите да проверят дисплеите на електронните уреди за дялово разпределение, монтирани върху радиаторите, допълват още от столичното топлофикационно дружество.

В случай, че дисплеят на устройството е без показания от Топлофикация София препоръчват клиентите да се обърнат към своя топлинен счетоводител.

Допълнителна информация във връзка с началото на отоплителния сезон, клиентите могат да получат на телефон 0700 11 111, както и чрез дигиталните информационни канали на дружеството.

София парно Топлофикация
