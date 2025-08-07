България

Простреляха мъж, докато се разхожда в Морската градина във Варна

Сигналът за инцидента е подаден в сряда около 18:45 часа

7 август 2025, 11:18
Простреляха мъж, докато се разхожда в Морската градина във Варна
Източник: БТА

М ъж на 41 години е прострелян в крака, докато се разхожда в района на Обсерваторията в Морската градина във Варна, съобщиха от полицията в града.

Сигналът за инцидента е подаден в сряда около 18:45 часа.

Мъжът, който е от бургаското село Трънак, усетил удар в крака, около коляното и разбрал, че е прострелян със сачма.

Най-вероятно оръжието е въздушна пушка. Пострадалият е откаран в болница.

В момента се извършва проверка по случая, допълниха от полицията. Издирват се камери в района, които биха внесли яснота за инцидента.

Източник: Кореспондент на БТА във Варна Мила Едрева    
