Бивол, кръстен на Тръмп, ще бъде пожертван за Курбан байрам

Животното тежи 700 килограма и обитава ферма в Нараянгадж, в покрайнините на бангладешката столица Дака

22 май 2026, 22:58
Източник: БТА

В Бангладеш се появи Доналд Тръмп, но не става дума за посещение на президента на САЩ, а за негов съименник под формата на бивол, съобщават Франс прес и „Ла Прес“.

Животното тежи 700 килограма и обитава ферма в Нараянгадж, в покрайнините на бангладешката столица Дака. Биволът е албинос и се откроява с рус „перчем“, който много наподобява на този на президента на САЩ. Ето защо собственикът му Зия Удин Мридха го е кръстил на американския лидер.

От месец животното се е превърнало в истинска атракция и във фермата прииждат родители с деца или пък инфлуенсъри, за да си направят видео за Тик Ток с бангладешкия Доналд Тръмп.

Собственикът на бивола редовно го вчесва по тертипа, по който Тръмп вчесва косата си. За целта първо върху главата на животното се излива ведро с вода, а после „перчемът“ се вчесва старателно.  Според собственика така животното има възможност да се къпе и по четири пъти дневно - лукс, запазен само за него.

Животните албиноси имат бяла или розовееща козина заради липсата на меланин. Те са изключителна рядкост.

Собственикът на бангладешкия Доналд Тръмп казва, че за разлика от обитателя на Белия дом четириногият му съименник се откроява с благия си нрав. Той не се биел за храна с другите животни от стадото. Но заради честите визити на любопитни посетители, той започнал да се стресира и отслабнал.

За жалост в края на месеца в Бангладеш, страна с преобладаващо мюсюлманско население, ще се отбележи празникът Курбан байрам  и се планира биволът Доналд Тръмп да бъде пожертван за целта.

В Бангладеш вече и има и друг известен бивол – Неймар, кръстен на прочутия бразилски футболист заради прилика на козината му с косата на футболния играч. Трети бивол пък е кръстен просто Депутат.

