Пари

МВФ създава регионален център за техническа помощ за Югоизточна Европа

Очаква се той да стартира работа до януари 2027 г.

24 март 2026, 09:51
Източник: iStock Photos

М еждународният валутен фонд (МВФ) ще създаде нов регионален център за развитие на капацитета (RCDC) в Рим, Италия, за да укрепи икономическите институции и разработването на политики в страните членки на институцията в Югоизточна Европа, се казва в прессъобщение на МВФ, изпратено и до БТА.

МВФ очаква умерено възстановяване на Югоизточна Европа догодина

Новият Център за техническа помощ за Югоизточна Европа (SEETAC) ще работи със страните от Западните Балкани – Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора, Република Северна Македония и Сърбия, както и с Молдова, всички от които се стремят да се присъединят към Европейския съюз. Центърът ще започне дейност до януари 2027 г., се отбелязва в съобщението.

Три международни банки ще помагат на България

"С голямо удоволствие обявявам създаването на Център за техническа помощ за Югоизточна Европа, който ще помогне за посрещане на значителните нужди от развитие на капацитета на страните членки на МВФ в Югоизточна Европа, като повиши макроикономическата стабилност и устойчивост, перспективите за растеж и напредъка към присъединяване към ЕС", каза изпълнителният директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева.

МВФ: Нестабилно възстановяване в Източна Европа

Центърът ще се присъедини към мрежата от 17 регионални центрове за развитие на капацитета на МВФ по целия свят, се посочва още в прессъобщението. Той ще предоставя персонализирана техническа помощ в ключови области за макроикономическо управление: фискална политика, парични и финансови секторни политики, макроикономически рамки и прогнозиране, статистика и правни въпроси. 

Източник: БТА, Цветозар Цаков    
Последвайте ни
Пари за бензин: Как да вземете помощ от 20 евро на месец и кой има право на компенсация

Пари за бензин: Как да вземете помощ от 20 евро на месец и кой има право на компенсация

Тихата игра на Пекин: Защо Китай не бърза да спасява Иран и как печели от хаоса

Тихата игра на Пекин: Защо Китай не бърза да спасява Иран и как печели от хаоса

„Заплахите не спират“: Жители на кв. „Филиповци” отново на протест заради незаконни постройки

„Заплахите не спират“: Жители на кв. „Филиповци” отново на протест заради незаконни постройки

Български астрономи откриха нова „свръхземя“: Планета без аналог в нашата система

Български астрономи откриха нова „свръхземя“: Планета без аналог в нашата система

Печели ли се от соларен панел на блока

Печели ли се от соларен панел на блока

pariteni.bg
Колко реално влияе скоростта на пробега на EV? Ще искате да карате по-бавно

Колко реално влияе скоростта на пробега на EV? Ще искате да карате по-бавно

carmarket.bg
Тежка катастрофа с жертва между линейка и автобус
Ексклузивно

Тежка катастрофа с жертва между линейка и автобус

Преди 2 дни
Ирански ракети удариха
Ексклузивно

Ирански ракети удариха "ядрения град" на Израел

Преди 2 дни
Огромен протест срещу правителството в Чехия
Ексклузивно

Огромен протест срещу правителството в Чехия

Преди 2 дни
Турция унищожи морски дрон, направен в САЩ
Ексклузивно

Турция унищожи морски дрон, направен в САЩ

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Огромна дупка зее в мерките за сигурност на ЕС, &quot;оформена като Путин&quot;</p>

Дипломати предупреждават: Секретни документи на ЕС са изложени на риск от изтичане към Кремъл

Свят Преди 17 минути

Достъпът на германската крайна десница до вътрешна база данни на ЕС поражда опасения за сигурността

Мощно земетресение може да разцепи Турция на две, въпросът е кога

Мощно земетресение може да разцепи Турция на две, въпросът е кога

Свят Преди 17 минути

Турция може да бъде разделена на две вследствие на сеизмична активност, сочат данни от тригодишно изследване, ръководено от проф. д-р Шенол Хакан Кутоглу от университета „Бюлент Еджевит“ в Зонгулдак

Край на надеждите? Лиса Кудроу разкри ще има ли ново събиране на „Приятели“

Край на надеждите? Лиса Кудроу разкри ще има ли ново събиране на „Приятели“

Любопитно Преди 54 минути

Актрисата отбеляза, че е намерила голяма утеха в гледането на епизоди на „Приятели“ след смъртта на Пери

Гърция отпуска пакет от 300 млн. евро заради високите цени на горивата

Гърция отпуска пакет от 300 млн. евро заради високите цени на горивата

Свят Преди 1 час

Мерките целят да облекчат домакинства, бизнес и земеделци на фона на напрежението в Близкия изток

Областният управител на София спря поръчката за ремонт на стадион „Локомотив“

Областният управител на София спря поръчката за ремонт на стадион „Локомотив“

България Преди 1 час

Поръчката е с прогнозна стойност над 1 милион евро без ДДС, като финансирането е осигурено по договор с Министерството на младежта и спорта

<p>Тревога в Киев: Русия разгръща опасна мощ в Беларус</p>

Тревога в Киев: Русия разгръща опасна мощ в Беларус

Свят Преди 1 час

Зеленски, който през последните месеци нееднократно предупреждава, че Беларус се въвлича все по-дълбоко във войната на Русия срещу Украйна, добави в коментари в X, че е разпоредил на ръководителя на службата да информира партньорите на Киев за тези планове

Дания гласува днес на парламентарни избори

Дания гласува днес на парламентарни избори

Свят Преди 1 час

Изборите идват в контекста на повишеното от месеци напрежение между Копенхаген и Вашингтон заради намеренията на Тръмп да установи контрол върху Гренландия

След акцията на ГДБОП: Откриха още 200 000 евро фалшива валута и 1 кг кокаин в Пазарджик

След акцията на ГДБОП: Откриха още 200 000 евро фалшива валута и 1 кг кокаин в Пазарджик

България Преди 1 час

Действията по случая продължават, като разследването обхваща и територията на Румъния

Десетки са жертвите на самолетната катастрофа в Колумбия

Десетки са жертвите на самолетната катастрофа в Колумбия

Свят Преди 1 час

Началникът на отбраната на Колумбия Уго Алехандро Лопес Барето заяви, че „за съжаление, в резултат на тази трагична катастрофа са загинали 66 членове на въоръжените сили“

<p>Земетресение с магнитуд 7,6 разтърси Тонга</p>

Земетресение с магнитуд 7,6 разтърси Тонга в южната част на Тихия океан

Свят Преди 1 час

Трусът е с дълбочина от близо 238 километра

Мощна експлозия в Йерусалим след атака на Иран

Мощна експлозия в Йерусалим след атака на Иран

Свят Преди 1 час

Иран изстреля тази сутрин нов залп ракети срещу Израел, съобщи израелската армия, няколко часа след като американският президент Доналд Тръмп спомена за разговори с неназован ирански представител за прекратяване на войната – информация, която Техеран опроверга

Най-малко петима загинаха в Украйна при масирана руска атака тази нощ

Най-малко петима загинаха в Украйна при масирана руска атака тази нощ

Свят Преди 1 час

Почти във всички области беше обявена въздушна тревога

<p>Защо здравият разум не е вроден?</p>

Защо здравият разум не е вроден? Експерти разкриват фаталната грешка, която родителите правят в името на помощта

Любопитно Преди 1 час

Бебетата се раждат с чувство за добро и зло, но способността да не пипат горещия тиган се учи с години. Психолози обясняват защо „спасяването“ на детето от последствията всъщност спира развитието на неговия мозък и как неструктурираната игра е най-добрият учител

Цената на петрола отново прескочи границата от 100 долара за барел

Цената на петрола отново прескочи границата от 100 долара за барел

Свят Преди 2 часа

Междувременно напрежението в Близкия изток ескалира

ЕС и Австралия сключиха историческо споразумение

ЕС и Австралия сключиха историческо споразумение

Свят Преди 2 часа

То има за цел да премахне митата и търговските бариери между двете страни

Силата на уединението: Защо „гладът“ за самота всъщност е признак за психическо здраве

Силата на уединението: Защо „гладът“ за самота всъщност е признак за психическо здраве

Любопитно Преди 2 часа

Учените казват, че времето, прекарано сам, може да намали стреса, да увеличи креативността и да ви помогне да реализирате по-добре желанията си

Всичко от днес

От мрежата

8 хитрини, които котките използват, за да привлекат внимание

dogsandcats.bg

Котките изпускат ли газове

dogsandcats.bg
1

Защитиха още две вековни дървета

sinoptik.bg
1

Кое растение "поема" вода 20 пъти, колкото теглото си

sinoptik.bg

Изненади преди Великден, какво да подарим на любимите хора

Edna.bg

В облаците: Синът на Калоян Димитров-Балан с първи рожден ден

Edna.bg

Нов стадион за Левски: банкова гаранция дава надежда

Gong.bg

Даниел Димов става шеф в Черно море

Gong.bg

Божидар Саръбоюков: Радвам се на медала, но можех и повече

Nova.bg

НАТО подготвя нов многонационален военен корпус в Турция

Nova.bg