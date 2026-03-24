МВФ създава регионален център за техническа помощ за Югоизточна Европа

М еждународният валутен фонд (МВФ) ще създаде нов регионален център за развитие на капацитета (RCDC) в Рим, Италия, за да укрепи икономическите институции и разработването на политики в страните членки на институцията в Югоизточна Европа, се казва в прессъобщение на МВФ, изпратено и до БТА.

Новият Център за техническа помощ за Югоизточна Европа (SEETAC) ще работи със страните от Западните Балкани – Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора, Република Северна Македония и Сърбия, както и с Молдова, всички от които се стремят да се присъединят към Европейския съюз. Центърът ще започне дейност до януари 2027 г., се отбелязва в съобщението.

"С голямо удоволствие обявявам създаването на Център за техническа помощ за Югоизточна Европа, който ще помогне за посрещане на значителните нужди от развитие на капацитета на страните членки на МВФ в Югоизточна Европа, като повиши макроикономическата стабилност и устойчивост, перспективите за растеж и напредъка към присъединяване към ЕС", каза изпълнителният директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева.

Центърът ще се присъедини към мрежата от 17 регионални центрове за развитие на капацитета на МВФ по целия свят, се посочва още в прессъобщението. Той ще предоставя персонализирана техническа помощ в ключови области за макроикономическо управление: фискална политика, парични и финансови секторни политики, макроикономически рамки и прогнозиране, статистика и правни въпроси.