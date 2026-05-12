Пребиха и ограбиха мъж край Етрополе, двама арестувани

П олицията в Етрополе е задържала двама млади мъже, заподозрени в грабеж, след сигнал за нападение в къща в село Ямна.

Инцидентът е станал около 1:10 часа на 8 май, когато собственик на имота е подал сигнал, че двама непознати са проникнали в дома му. По първоначални данни единият от мъжете му е нанесъл побой, докато другият е извършил кражба на два мобилни телефона и сума пари.

След получаването на сигнала криминалисти от Районното управление в Етрополе са реагирали незабавно и са започнали издирвателни действия. В кратък срок те са установили и задържали предполагаемите извършители.

Двамата са на 19 и 21 години и са местни жители. При последвалите действия на полицията отнетите вещи са били открити и иззети.

По случая е образувано досъдебно производство. Разследването продължава с цел изясняване на всички обстоятелства около инцидента и евентуалната съпричастност на задържаните.