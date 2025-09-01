България

Пожар в Белослав, огънят достигна къщи

Най-вероятно пожарът е предизвикан от запалени кабели

1 септември 2025, 15:30
Пожар в Белослав, огънят достигна къщи
Източник: iStock/Getty Images

П ожар в сухи треви и храсти се разпространи бързо заради силния вятър и достигна до няколко къщи в един от крайните квартали на Белослав.

Шест екипа на пожарната са изпратени на място, на ул. "Роза", предава БНР.

Пожарът в Горно Осеново още не е овладян, горят дървета

Най-вероятно пожарът е предизвикан от запалени кабели, но пожарната е действала много бързо и екипите от "Аспарухово" са пристигнали навреме. 

След няколко часа ще бъде направен оглед на щетите и ще се прецени дали някои от семействата ще имат нужда от подслон, каза пред "Радио Варна" кметът на Белослав Деян Иванов.

Източник: БНР    
Белослав пожар
Министерски съвет потвърди, че е имало инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен и разкри подробности

Министерски съвет потвърди, че е имало инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен и разкри подробности

Родена по време на руска атака, убита от руска атака – тя не доживя третия си рожден ден

Родена по време на руска атака, убита от руска атака – тя не доживя третия си рожден ден

Мъж счупи челюстта на съпругата си

Мъж счупи челюстта на съпругата си

Есенен COVID-19: Кои са новите симптоми и как да действаме бързо?

Есенен COVID-19: Кои са новите симптоми и как да действаме бързо?

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

5 миризми при кучето, които сочат, че нещо не е наред

5 миризми при кучето, които сочат, че нещо не е наред

Урсула фон дер Лайен от ВМЗ-Сопот: България е осигурила 1/3 от оръжията за Украйна
Ексклузивно

Урсула фон дер Лайен от ВМЗ-Сопот: България е осигурила 1/3 от оръжията за Украйна

Преди 22 часа
Джуд Лоу: Не се страхувам заради ролята си на Путин
Ексклузивно

Джуд Лоу: Не се страхувам заради ролята си на Путин

Преди 19 часа
Ексклузивно

"Ривиера на Близкия изток": Следвоенният план за Газа от администрацията на Тръмп

Преди 16 часа
Половин София остава без топла вода от 1 до 9 септември
Ексклузивно

Половин София остава без топла вода от 1 до 9 септември

Преди 18 часа

