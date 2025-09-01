Пожар в Белослав, огънят достигна къщи

П ожар в сухи треви и храсти се разпространи бързо заради силния вятър и достигна до няколко къщи в един от крайните квартали на Белослав.

Шест екипа на пожарната са изпратени на място, на ул. "Роза", предава БНР.

Пожарът в Горно Осеново още не е овладян, горят дървета

Най-вероятно пожарът е предизвикан от запалени кабели, но пожарната е действала много бързо и екипите от "Аспарухово" са пристигнали навреме.

След няколко часа ще бъде направен оглед на щетите и ще се прецени дали някои от семействата ще имат нужда от подслон, каза пред "Радио Варна" кметът на Белослав Деян Иванов.