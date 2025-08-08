Пожар избухна край София

П ожар избухна между столичния квартал "Кремиковци" и село Локорско.
Горят сухи треви и храсти, предава БНТ.
Продължава борбата с двата пожара в Хасковско
На място са изпратени 8 пожарни коли.
Засега няма опасност на населените места.
