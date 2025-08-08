България

Пожар избухна край София

На място са изпратени 8 пожарни коли

8 август 2025, 23:39
Пожар избухна край София
Източник: iStock/Getty Images

П ожар избухна между столичния квартал "Кремиковци" и село Локорско.

Горят сухи треви и храсти, предава БНТ.

Продължава борбата с двата пожара в Хасковско

На място са изпратени 8 пожарни коли.

Засега няма опасност на населените места.

Източник: БНТ    
пожар Кремиковци
