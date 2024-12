След експлозията в Косово: Властите конфискуваха оръжия и военна техника

М инистърът на вътрешните работи на Косово Джелял Свечля съобщи, че косовските власти са конфискували арсенал оръжия, боеприпаси, експлозиви, военна техника и нашивки след експлозията в Северно Косово в петък, която застраши критичната инфраструктура на страната, предаде КосоваПрес.

На 29 ноември в село Вараге край Зубин Поток в Северно Косово експлозия повреди водопроводния канал Ибър-Лепенац (на албански Ибър-Лепенц – бел. ред.), който снабдява с вода няколко града и охладителната система на топлоцентралите на Енергийната корпорация на Косово (KEK).

Прищина определи експлозията като "терористично нападение". Косовският премиер Албин Курти обвини Сърбия, че стои зад експлозията, но не представи доказателства за това твърдение. Белград от своя страна отрече да е участвал в нападението, а сръбският президент Александър Вучич определи обвинението като прибързано и безотговорно.

Сръбският външен министър Марко Джурич заяви, че Сърбия най-остро осъжда нападението на канала и призова международните власти да проведат прозрачно разследване, за да бъдат идентифицирани отговорните.

Сърбия, както и сърбите в Северно Косово, не признават обявената през 2008 г. независимост на Косово. Белград и Прищина водят диалог за нормализиране на отношенията под егидата на Европейския съюз.

Инцидентът предизвика множество реакции от международния фактор и страните от региона, пише вестник "Коха диторе". Взривът беше осъден от ЕС, външните министерства на Франция, Германия и Турция, както и от представители на САЩ, Великобритания.

Арести в Косово заради взрива, повредил водния канал, захранващ основните електроцентрали

Косовският вътрешен министър заяви вчера вечерта на пресконференция в южната част на град Митровица, че нападението над водопроводния канал Ибър-Лепенц е най-тежкото след края на последната война в Косово през 1998-1999 г. и че Косово държи Сърбия отговорна за експлозията.

"Това терористично нападение е било добре организирано от групи или организации, които са професионалисти", допълни Свечля, цитиран от КосоваПрес. Той заяви, че целта на нападението е била да има максимални щети за Косово и неговите граждани.

Според сведения на КосоваПрес до момента във връзка с експлозията са арестувани осем души, които са заподозрени в извършване на престъпни и терористични дейности.

#Kosovo Police Confiscates Weapons Arsenal in #ZubinPotok, Following Terrorist Attack on Ibër-Lepenc Water Supply Canal

Photo: @kosova_press pic.twitter.com/eDoye3JHXc