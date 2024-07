Почина англицистът проф. Майя Пенчева

С офийският университет "Св. Климент Охридски" с дълбоко прискърбие съобщава, че след кратко боледуване почина проф. д.ф.н Майя Стефанова Пенчева - известен български англицист, дългогодишен обичан и уважаван преподавател, учен и популяризатор на новостите в световното езикознание.

Поклонението ще се състои на 3 юли, от 12:00 ч., в храма "Преображение Господне" София.

Проф. д.ф.н Майя Стефанова Пенчева е родена през 1947 г. През 1976 г. се присъединява към екипа на катедрата "Английска филология", на която е ръководител от 2007 до 2010 г. Проф. Пенчева е заместник-ректор на Софийския университет "Св. Климент Охридски", два пъти е заместник-декан на Факултета по класически и нови филологии (1985–1988, 1992–1994) и негов декан в два последователни мандата (1995–2003).

Автор и съавтор е на над 80 научни публикации в областта на общото езикознание, типологията, английското словообразуване, чуждоезиковото обучение и други. Показателен за постиженията на проф. Пенчева в научната сфера е фактът, че книгата й "Езикът в човека. Човекът в езика" получава наградата за най-добра книга по езикознание на Софийския университет за 2000 г. Освен това изданието привлича вниманието на международната езиковедска общност, за което свидетелства публикуваната през 2006 г. в списанието International Journal of the Sociology of Language обзорна рецензия за книгата.

Международното признание на проф. Пенчева далеч не се изчерпва с нейните публикации в чуждестранни издания. Тя е канена за гост-лектор в редица световно признати университети, където представя научните си постижения, сред които са Калифорнийският университет в Лос Анжелис, САЩ 1983-1985 г.; Университетът в Рединг, Великобритания 1983 г.; Университетът в Хелзинки, Финландия 1989 и 1997 г; Университетът в Лийдс, Великобритания 1990 и 1991 г; Университетът в Дърам, Великобритания 1990 и 1991 г.; Лондонският университет, Кралски Колеж, Великобритания 1990 г.; Университетът в Лисабон, Португалия 1997 и 1998 г.; Католическият университет във Визеу, Португалия 2000, 2001 г.; Сорбоната Париж-4, Франция 1997 г.; Университетът в Клермон-Феран, Франция 1999 г.; Свободният университет в Берлин, Германия 2000 г.; Сорбоната Париж-6, Франция 2002 г.; Университетът в Сеул, Южна Корея 1997 г. Научните си постижения и преподавателския си опит проф. Пенчева представя нееднократно на международни форуми и пред различни аудитории.

Проф. Пенчева е дългогодишен член на Специализирания научен съвет по езикознание към Висшата атестационна комисия.

"С цялостния си труд като езиковед, преподавател, преводач, ръководител на международни проекти, декан и заместник-ректор на Софийския университет професор Майя Пенчева съумя да създаде нови традиции, да постави значими начала в изследването на езиковата типология, да преобрази представите ни за чуждоезиковото обучение и да напише учебни помагала и системи за различни възрасти и цели. Със своя аналитичен ум, ерудиция и последователност, със своите научни постижения, в които вложи труд и отдаденост, проф. д.ф.н Майя Пенчева вдъхнови няколко поколения български англицисти и остави значима следа в историята на българската англицистика и общото езикознание. Поклон пред светлата й памет!", се казва в съболезнованието от академичната общност на Софийския университет "Св. Климент Охридски".

