Пеевски за вота на недоверие: Безсмислено упражнение и загуба на време

Б езсмислено упражнение и загуба на време е това, което се случва в момента. Тези хора нямат посока. Така лидерът на ДПС "Ново начало" Делян Пеевски коментира вота на недоверие срещу правителството на Росен Желязков във връзка с вътрешната сигурност, правосъдието и "завладяната държава".

Борисов определи вота на недоверие като "безотговорност"

"Казах им, че остават три години и няколко месеца до края на мандата – толкова ще бъде. Да спрат да се упражняват и да гледат как да помогнат на хората", допълни той.

Депутатите дебатират по петия вот на недоверие срещу кабинета "Желязков"

По думите на Пеевски "точно хората, които грабиха държавата близо пет години", нямат срам да внесат вот на недоверие с такива теми.

"Свършиха мракобесните времена на пачките, пуделите, вътрешните министри, влаченията на политически лидери и аз съм гарант за това", заяви Пеевски.